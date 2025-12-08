До трех увеличили коэффициент для начисления платы за воду в квартирах без счетчиков

При начислении платы за холодное водоснабжение без счетчика применяется "штрафной" коэффициент 1,5. В Госжилинспекции Тюменской области отметили, что с 6 декабря коэффициент повышается до трех.

Таким образом, собственники жилых помещений без счетчиков холодной воды будут платить больше. Исключение составят те случаи, когда есть акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить прибор учета.

Цель нововведения – стимулировать собственников устанавливать индивидуальные приборы учета и своевременно проводить их поверку.

Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.