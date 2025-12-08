  • 8 декабря 20258.12.2025понедельник
До трех увеличили коэффициент для начисления платы за воду в квартирах без счетчиков

Экономика, 16:10 08 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При начислении платы за холодное водоснабжение без счетчика применяется "штрафной" коэффициент 1,5. В Госжилинспекции Тюменской области отметили, что с 6 декабря коэффициент повышается до трех.

Таким образом, собственники жилых помещений без счетчиков холодной воды будут платить больше. Исключение составят те случаи, когда есть акт, подтверждающий отсутствие технической возможности установить прибор учета.

Цель нововведения – стимулировать собственников устанавливать индивидуальные приборы учета и своевременно проводить их поверку.

Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

