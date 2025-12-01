В Тюмени на ул. Чекистов задержали молодого человека с наркотиком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На ул. Чекистов сотрудники отдельного батальона ППС обратили внимание на молодого человека, который при виде патрульного автомобиля резко увеличил скорость движения и попытался скрыться. Полицейские остановили пешехода для проверки документов. На вопросы правоохранителей тюменец 2003 года рождения отвечал сбивчиво и противоречиво, и патрульные приняли решение о проведении досмотра.

У гражданина обнаружили и изъяли сверток с белым порошком. Экспертиза установила, что это наркотик "меткатион" массой около 2 граммов. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.