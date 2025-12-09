Почти пять тысяч пьяных водителей выявили тюменские автоинспекторы в 2025 году

Почти 5 тысяч водителей в состоянии опьянения отстранили от управления транспортом в Тюменской области с начала 2025 года. Каждый десятый из них попал под уголовную ответственность за повторное пьяное вождение с конфискацией автомобиля.

Как отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, в этом году растет число ДТП с участием нетрезвых водителей. Всего их произошло 217, в авариях погибли 44 человека, 298 получили ранения.

"Число погибших в таких происшествиях выросло на четверть. В ДТП с нетрезвыми водителями погибает каждый четвертый из общего числа погибших в ДТП в Тюменской области в этом году", - отметил врио начальника Управления Госавтоинспекции Тюменской области Артем Сотников.

В декабре Госавтоинспекция усилила контроль в населенных пунктах и на загородных дорогах. Используются различные методы выявления на дорогах пьяных водителей: рейды, "сплошные проверки", рейды группами нарядов ДПС.