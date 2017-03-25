Чемпионат России стартует в Увате

biathlonrus.com

Основная программа чемпионата России по биатлону, которая в этом году проходит в рамках I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов, стартует в Увате 25 марта в 11 часов.

Медали будут разыграны в основных дисциплинах: спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, а также в одиночной и обычной смешанных эстафетах, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Основная программа чемпионата России впервые прошла в Увате в 2008 году. Тогда в рамках мемориала Виталия Фатьянова сюда приехали легендарные биатлонисты Уле-Эйнар Бьорндален, Халвард Ханевольд и Тура Бергер. С тех пор гонки чемпионата России стали в Увате традиционными, но в последние годы роль столицы важнейших российских стартов поочередно брали на себя главные биатлонные центры страны — Тюмень и Ханты-Мансийск. В 2017 году Увату вновь доверена честь на неделю стать биатлонным ристалищем номер один в России, сообщает Biathlonrus.com.

На сайте Союза биатлонистов России опубликовали программу ТВ-трансляции забегов в Увате.

Напомним, масс-старты и эстафетные забеги чемпионата России состоятся на базе спортивного комплекса "Жемчужина Сибири" в Тюмени 1 и 2 апреля.