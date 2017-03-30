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Тюменские предприниматели продолжают получать господдержку

14:05 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

145 тюменских предприятий малого и среднего бизнеса поучили компенсацию первоначального взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016 году. Об этом сообщил журналистам начальник управления развития предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"Государственную поддержку из бюджета Тюменской области в форме компенсации первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование получили в 2016 году предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в самых разных сферах экономики. Общий объем компенсаций составил 195 миллионов рублей", - отметил Антон Машуков.

По словам начальника управления развития предпринимательства, в 2017 году государственная поддержка предпринимателей в форме компенсации лизинговых платежей будет продолжено.

"Вся региональная инфраструктура господдержки предпринимательства продолжит активную работу и в 2017 году. Идет прием документов на очередное заседание комиссии, которая определит получателей господдержки. Документы принимаются до 15 июля текущего года. В конце июля пройдет заседание комиссии", - сообщил Антон Машуков.

Кроме того, по его словам, тюменские предприниматели, приступающие к реализации инвестиционных проектов и инновационных стартапов, в 2017 году смогут претендовать на господдержку в форме микрозайма под 3% годовых.

Евгений Бабенко

Теги: Антон Машуков , новое оборудование , инвестиции , предпринимательство , инновации , господдержка , малый и средний бизнес , лизинг

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