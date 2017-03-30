Тюменские предприниматели продолжают получать господдержку
Фото ИА "Тюменская линия"
145 тюменских предприятий малого и среднего бизнеса поучили компенсацию первоначального взноса за приобретенное в лизинг оборудование в 2016 году. Об этом сообщил журналистам начальник управления развития предпринимательства областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
"Государственную поддержку из бюджета Тюменской области в форме компенсации первого взноса за приобретенное в лизинг оборудование получили в 2016 году предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в самых разных сферах экономики. Общий объем компенсаций составил 195 миллионов рублей", - отметил Антон Машуков.
По словам начальника управления развития предпринимательства, в 2017 году государственная поддержка предпринимателей в форме компенсации лизинговых платежей будет продолжено.
"Вся региональная инфраструктура господдержки предпринимательства продолжит активную работу и в 2017 году. Идет прием документов на очередное заседание комиссии, которая определит получателей господдержки. Документы принимаются до 15 июля текущего года. В конце июля пройдет заседание комиссии", - сообщил Антон Машуков.
Кроме того, по его словам, тюменские предприниматели, приступающие к реализации инвестиционных проектов и инновационных стартапов, в 2017 году смогут претендовать на господдержку в форме микрозайма под 3% годовых.
Евгений Бабенко