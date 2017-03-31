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Инновационную технику и оборудование со всей России привезли на Тюменскую агропромышленную выставку

13:54 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Новые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования исключительно российского производства представлены на Тюменской агропромышленной выставке. Этот факт отметил в беседе с журналистами заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

"Что бросается в глаза, так это большой выбор техники именно российского производства. Этого не было еще год или два назад. Отрадно, что машиностроительные субъекты - Челябинская, Свердловская область, средняя полоса России и восточная часть страны - привезли свою продукцию, технику и оборудование. Самое главное, что у этой продукции есть серьезное ценовое преимущество", - подчеркнул он.

Возросшие объемы инновационной техники и оборудования российского производства для аграриев отмечают не только в Тюменской области. Данные заместителя директора ассоциации "Росагромаш" Дениса Максимкина, которые приведены на сайте Министерства сельского хозяйства России, подтверждают наметившуюся тенденцию.

"Только за шесть месяцев 2016 года численность рабочих мест на российских заводах сельхозмашиностроения выросла на 8 процентов, средняя ежемесячная зарплата - на 18 процентов, а налоги в бюджеты всех уровней возросли до 59 процентов. Практически по всем видам сельхозтехники отмечен рост производства", - пояснил он.

Как рассказал журналистам Владимир Чейметов, многие образцы сельхозтехники, которые представлены на выставке, активно эксплуатируют местные аграрии.

"Некоторые образцы уже эксплуатируются на полях Тюменской области и заслуживают высоких оценок и рекомендаций. На днях подписано соглашение с комбайновым заводом "Ростсельмаш" - это лишнее подтверждение тому, что качество производимого оборудования и техники в России не только соответствует уровню современного мирового машиностроения, а по некоторым позициям даже опережает его", - прокомментировал директор департамента АПК Тюменской области.

Владислав Соколов

Теги: Владимир Чейметов , Ростсельмаш , АПК , импортозамещение , инновации , сельхозтоваропроизводители

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