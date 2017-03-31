up

31.03.2017 пятница

EUR 60.595

USD 56.3779

В Тюмени -5..-7 С 6 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменская область удваивает возможности обновления техники для аграриев

16:39 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Объем заявок и выборки сельскохозяйственной техники, которую тюменские аграрии могут приобрести со скидкой в рамках постановления правительства России №1432, ежегодно удваивается.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, общаясь с журналистами после осмотра ежегодной сельскохозяйственной выставки.

"Эта программа работает на протяжении последних трех лет, и могу с полной ответственностью сказать, что ежегодно Тюменская область удваивает объем заявок и выборку техники нашими товаропроизводителями. В УФО мы выглядим значительно лучше, чем наши соседи. И это несмотря на то, что посевные площади и потребность в обновлении машинно-тракторного парка у Курганской, Челябинской, Свердловской областей значительно выше, чем у нас, у тюменцев. Тем не менее мы работаем, и в зимний период времени наши дилеры контрактуются наперед, делают заявки, предоплаты - все для того, чтобы обеспечить к сезону наличие техники", - отметил он.

В качестве доказательства заместитель губернатора привел экспозицию кировского завода, у которого на площадке находится две единицы техники и обе уже проданы.

Продолжил тему генеральный директор АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" Владимир Сорогин, который отметил, что по федеральной программе ресурс ограничен, однако аграрии Тюменской области смогут приобрести все, что запланировали в текущем году.

"На каждый регион выделяется определенный лимит по программе №1432. Каждый год наш регион добавляет позиции в этом процессе. Дилерские центры запрашивают новые лимиты на нашу область. К сожалению, ресурс здесь ограничен, это федеральный бюджет. И всех желающих он удовлетворить пока не может. Но вот на эту весну я не вижу проблем с теми, кто сегодня заявился. Все приобретут технику", - рассказал он.

Владислав Соколов

Теги: сельхозтоваропроизводители , сельхозтехника , Владимир Чейметов , лизинг , АПК

Последние новости

19:14 В Тюмени стартовала неделя добрых дел
18:56 Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией Фото
18:34 Весной уральцы переходят на мобильный антистресс
18:14 Новые правила поступления в аспирантуру вступили в силу
17:56 1 апреля - события дня
17:45 Геннадий Иванов предлагает расширить акцию "Бессмертный полк"
17:33 "Тюменский бройлер" ждет ребрендинг
17:24 Поделиться историями ветеранов войны в Интернете может каждый житель региона
17:12 Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре
17:01 Культурная программа для горожан в первые выходные дни апреля
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: у Тюменской области с Республикой Беларусь сложились тесные партнерские отношения

Тюменские врачи-хирурги применили новую технологию и оформили патент на изобретение

Чемпионат России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" пройдет на высоком уровне

Политика

Депутат Госдумы поможет жителям Нижней Тавды в жилищном вопросе

Тюменцы получают помощь в приемной президента

Заседание городской думы началось в Тюмени

Экономика

"Тюменский бройлер" ждет ребрендинг

Сельхозтехника и оборудование тюменских аграриев на полпути к полному обновлению

Тюменская область удваивает возможности обновления техники для аграриев

Общество

В Тюмени стартовала неделя добрых дел

Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени помогает больным эпилепсией

Весной уральцы переходят на мобильный антистресс

Спорт

Тюменец огорчил португальских футболистов

Шахматистка из Югры добилась уральского серебра

Изменилось расписание движения автобусов на чемпионат России по биатлону

Происшествия

Росгвардия пресекла деятельность трех ОПГ, занимавшихся хищением нефти в Югре

Жителя Лабытнанги подозревают в убийстве сожительницы

Житель Исетского района незаконно срубил около семидесяти берез
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+