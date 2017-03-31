Тюменская область удваивает возможности обновления техники для аграриев

фото ИА "Тюменская линия"

Объем заявок и выборки сельскохозяйственной техники, которую тюменские аграрии могут приобрести со скидкой в рамках постановления правительства России №1432, ежегодно удваивается.

Об этом заявил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов, общаясь с журналистами после осмотра ежегодной сельскохозяйственной выставки.

"Эта программа работает на протяжении последних трех лет, и могу с полной ответственностью сказать, что ежегодно Тюменская область удваивает объем заявок и выборку техники нашими товаропроизводителями. В УФО мы выглядим значительно лучше, чем наши соседи. И это несмотря на то, что посевные площади и потребность в обновлении машинно-тракторного парка у Курганской, Челябинской, Свердловской областей значительно выше, чем у нас, у тюменцев. Тем не менее мы работаем, и в зимний период времени наши дилеры контрактуются наперед, делают заявки, предоплаты - все для того, чтобы обеспечить к сезону наличие техники", - отметил он.

В качестве доказательства заместитель губернатора привел экспозицию кировского завода, у которого на площадке находится две единицы техники и обе уже проданы.

Продолжил тему генеральный директор АО "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" Владимир Сорогин, который отметил, что по федеральной программе ресурс ограничен, однако аграрии Тюменской области смогут приобрести все, что запланировали в текущем году.

"На каждый регион выделяется определенный лимит по программе №1432. Каждый год наш регион добавляет позиции в этом процессе. Дилерские центры запрашивают новые лимиты на нашу область. К сожалению, ресурс здесь ограничен, это федеральный бюджет. И всех желающих он удовлетворить пока не может. Но вот на эту весну я не вижу проблем с теми, кто сегодня заявился. Все приобретут технику", - рассказал он.

Владислав Соколов