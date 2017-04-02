На Колыме четыре человека погибли, провалившись на машине под лед

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Спасатели и водолазы выехали в Ольский округ Колымы, где на реке Яна провалилась машина и погибли, предположительно, четыре человека; удалось спасти одного ребенка, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Автомобиль Toyota Land Cruiser провалился под лед на переправе через реку Яна. Ледовая переправа уже давно закрыта, но люди решили поехать на свой страх и риск. По словам очевидцев, в машине находились четверо. Одного ребенка успели выкинуть из автомобиля, когда машина начала проваливаться под лед", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП выехали спасатели и водолазы, которым предстоит доставать тела, предположительно, четырех погибших.

"Ребенка доставили в больницу в поселок Армань, там ему оказывают психологическую помощь. Очевидцы произошедшего говорят, что автомобиль ушел под лед за считанные секунды, так что спасти кого бы то ни было не было возможности", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что на переправу выехали представители СУ СК России по Магаданской области.