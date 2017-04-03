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На Антипинском НПЗ завершается строительство установки по производству бензинов

15:10 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.annpz.ru

Установку по производству высокооктановых бензинов (УПВБ) запустит в эксплуатацию Антипинский НПЗ в 2017 году. Ее строительство выполнено на 85%.

Как сообщает Группа компаний "Новый Поток", установка позволит заводу выпускать собственные бензины марок АИ-92, АИ-95 стандарта "Евро-5".

На стройплощадке УПВБ смонтировано основное технологическое оборудование: емкостное, теплообменное, а также реакторы и печи.

Президент Группы компаний "Новый Поток" Дмитрий Мазуров отметил, что с запуском производства высокооктановых бензинов связана стратегия развития сети заправок "New Stream – Новый Поток".

"На АЗС реализуются производимые на Антипинском НПЗ дизельное топливо стандарта "Евро-5" и сжиженные углеводородные газы. С запуском УПВБ номенклатура товаров на заправках сети "New Stream – Новый Поток" пополнится бензинами марок АИ-92 и АИ-95 стандарта "Евро-5"", – подчеркнул Дмитрий Мазуров.

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута.

Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, которое выпускает Антипинский НПЗ, соответствует стандарту "Евро-5". Летом 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта "Евро-5".                 

Соб. инф.

Теги: бензин , топливо , Дмитрий Мазуров , Антипинский НПЗ , Евро-5

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