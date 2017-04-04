Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа

Фото ИА "Тюменская линия"

485 млн кубических метров попутного нефтяного газа добыли в Тюменской области без учета автономных округов в 2016 году.

Почти 94% из них добыла компания "РН-Уватнефтегаз". Об этом сообщил начальник управления недропользования департамента недропользования и экологии Тюменской области Антон Климович на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он пояснил, что такой газ не транспортируют, а используют на самих промыслах для собственных технологических нужд и выработки электроэнергии. К примеру, "Сургутнефтегаз" на Южно-Нюрымском месторождении планирует построить электрическую газотурбинную станцию и довести уровень утилизации газа до 98%. Строительство станции входит во всероссийский и региональный планы Года экологии.

"На остальных месторождениях процент утилизации попутного нефтяного газа соответствует проектным показателями требованиям лицензионных соглашений", - подчеркнул Антон Климович.

Евгения Шевцова