Тюменский завод готов нарастить объемы переработки пластиковых отходов

admtyumen.ru

Около 3 тыс. тонн пластиковых отходов переработал Тюменский завод полимерных изделий в 2016 году. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" генеральный директор предприятия Владимир Кайда.

"Мы перерабатываем пластиковые отходы, собранные не только в Тобольске, Тюмени и Ялуторовске, но и в северных автономных округах. Причем речь идет не только о бытовых, но и о производственных отходах. Есть отлаженная логистика - транспорт, доставляющий на Север различные материалы, обратно возвращается, как правило, порожняком, а мы обеспечиваем ему попутную загрузку. Переработка пластика - дело рентабельное", - рассказал Владимир Кайда.

Завод работает с 2009 года. По словам генерального директора, для создания предприятия, наряду с кредитами и средствами инвесторов, был использован грант губернатора Тюменской области.

"Первые три-четыре года было тяжело, потому что стоимость оборудования очень высока, и в России его пока не выпускают. Помогла региональная программа поддержки малого и среднего бизнеса - предприятие получило государственную поддержку в форме компенсации первого взноса за оборудование, купленное в лизинг. Сегодня завод готов к увеличению объемов производства, и мы стараемся делать это ежегодно. Запас мощностей есть", - отметил Владимир Кайда.

Тюменский завод полимерных изделий совместно с компанией СИБУР и администрацией Тобольска реализует в древней столице Сибири перспективный проект "Вторая жизнь пластика".

"Акция по сбору и утилизации пластиковых отходов прошла в Тобольске в 2016 году по инициативе компании СИБУР. За два месяца горожане собрали 14 тонн пластикового мусора, из которого были изготовлены медицинские бахилы для городской поликлиники. По просьбам тоболяков мы решили продолжить проект. В январе 2017 года компания СИБУР закупила 50 баков для сбора пластиковых отходов. Они установлены на территории школ и других социальных объектов. Пользуются баками и жители близлежащих домов", - рассказала первый заместитель главы Тобольска Яна Зубова.

Перед установкой емкостей для сбора пластика на пришкольных территориях тобольские студенты с помощью компании СИБУР провели для учащихся интересные мероприятия, рассказав о том, зачем нужно собирать эти отходы, и как много полезных вещей можно из них изготовить. В результате тобольские школьники взяли обязательство - собрать в 2017 году 25 тонн пластиковых отходов.

"Мы создали в Тобольске площадку, на которой собранные отходы прессуются в брикеты. Затем сырье отправляется в Тюмень для сортировки и дальнейшей переработки", - сообщил Владимир Кайда.

В перспективе - установка специальных емкостей для сбора пластиковых отходов в жилых массивах Тобольска. Но к раздельному сбору мусора людей необходимо приучать постепенно, отмечают организаторы проекта.

Проект "Вторая жизнь пластика" положительно оценил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, побывавший в Тобольске с рабочим визитом.

"Система утилизации мусора - новая для России высокотехнологичная отрасль промышленности. В перспективе это нормальный бизнес, приносящий доход, хотя на его развитие влияет множество факторов. В отдельных российских городах система раздельного сбора мусора уже начинает действовать, но это сложная система и для ее внедрения потребуются годы. Во-первых, надо приучить людей не выбрасывать весь мусор в одном пакете, а отделять бумагу, пластик, стекло от прочих бытовых отходов, но это только половина дела. Главное, чтобы в итоге мусор вывозили, куда нужно - либо на переработку, либо на окончательную утилизацию", - отметил спецпредставитель президента России.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, региональная власть прекрасно понимает, что за раздельным сбором мусора - будущее, и готова поддержать инициативы экологов и предпринимателей, направленные на внедрение этой технологии.

"Нельзя утверждать, что эта проблема у нас решена. Мы делаем только первые шаги. Конечно, нужно поддерживать и волонтеров-экологов, и тот проект по раздельному сбору мусора, который реализуется в Тобольске. Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами пока не предусматривает раздельного сбора мусора, но схема - не догма, и ее всегда можно скорректировать", - подчеркнул губернатор.

Важно прививать жителям региона культуру обращения с бытовыми отходами, отметил Владимир Якушев. "Чем быстрее мы внедрим раздельный сбор мусора, тем лучше для нашей экологии и экономики", - убежден глава региона.

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Евгений Бабенко