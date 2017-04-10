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Тюменская мебель стоит на кухнях в Москве и Краснодаре

12:16 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "Омниверс"

Цех металлообработки каркасов стульев и столов создала компания "Омниверс" в с. Яр Ембаевского муниципального образования Тюменского района. 

Предприятие специализируется на изготовлении столовой и офисной мебели на металлокаркасе. В первом квартале 2017 года "Омниверс" расширил действующий бизнес с помощью Инвестиционного агентства Тюменской области.

Как рассказала директор предприятия Ирина Каликина, решены задачи по запуску нового цеха, приобретены оборудование и инструменты, закуплены материалы для новой линейки продукции. 5 млн рублей, которые составили сумму господдержки, окупятся в течение трех лет.

"Загрузка цеха составляет 70 процентов мощности, что позволило нам загрузить другие действующие производственные участки предприятия", – пояснила Ирина Каликина.

В новом цехе производится 14 видов изделий (столовые группы, офисные диваны и вариации этих изделий), постоянно работает экспериментальный участок, который занимается разработкой новых видов мебели как для серийного производства, так и на контрактной основе по техзаданиям заказчиков.

Продукция предприятия известна покупателям из Тюменской, Курганской, Челябинской, Свердловской, Томской областей, Республики Татарстан, Хабаровского края. Мебель компании "Омниверс" также представлена в Москве и Московской области, Республике Беларусь, Краснодарском крае и других городах РФ, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

Соб. инф.

Теги: мебель , Тюменский район , господдержка , инвестпроекты

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