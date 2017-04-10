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Герои тыла: смиренная Прасковья

17:00 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из семейного архива Култышевых. Прасковья Никоновна Култышева

До закрытия век ставила свечу за здравие сына Петра Прасковья Никоновна Култышева. Ее мальчик пропал без вести в боях против фашистов в 1942 году. И она верила в лучшее и молилась, Бог весть не напрасно.

Фото из семейного архива Култышевых. Петр

После войны она каждую весну доставала праздничную васильковую рубаху Петеньки, парадный костюм да губную гармошку, которую никому трогать было непозволительно.

На второго сына Михаила пришла проклятая похоронка. Это был 1943 год. В год Победы в его честь назовут новорожденного племянника. Так появится еще один Мишенька в семье.

Фото из семейного архива Култышевых.

Истово верующая Прасковья, неграмотная с точки зрения советского общества (она даже позже стала ученицей курсов знаменитого ликбеза), была по православному кроткой и смиренной женщиной. Она принимала все невзгоды, находя утешение в молитвах, постах, христианских праздниках. Именно благодаря набожности бабушки Прасковьи у ее внучек, которым достались тяготы военного детства, были поводы для радостей. Пасха - значит мама и бабушка подкопили яичек, Рождество – в доме пахнет печеными сластями. Конечно, девочки, как и другие дети, и жмых жевали и странный черный хлеб ели, но голода они не знали.

Фото из семейного архива Култышевых. Валентина с дочерьми

У трудолюбивых женщин в доме всегда была картошка, морковь, репа. Молоко, сметана, масло, это, конечно, роскошь, которой не хватало, ведь их надо было в первую очередь сдавать на фронт. А вот овощи были всегда. Прасковья с мужем Ефимом, который денно и нощно работал в трудармии, и ее сноха Валентина большой огород держали и скотину. Женщины трудились в колхозе и в военные годы жили вместе со страной по принципу все для Победы.

Фото из семейного архива Култышевых.

С войны вернулся только один сын Прасковьи Андреевны – Федор. Он женился на Валентине еще в 1938 году, и вся семья жила вместе. Призвали его в 41-м. После тяжелого ранения в 1944 году минометчика комиссовали, и он стал работать в тылу, на центральном телеграфе техником-морзистом. Дома, как и отец, бывал нечасто, но в хозяйстве, конечно, успевал участвовать, к примеру, чтобы протопить дом, нужно было постоянно собирать хворост, они с женой возили его на корове.

Пятеро детей было у Прасковьи: дочери Мария и Анна и сыновья Петр, Михаил и Федор. Трудилась всю войну, за что награждена медалью.

Федор, Петр, Михаил

P. S. Проект "Герои тыла" расскажет на страницах информационного агентства "Тюменская линия" о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны и немного позже, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье. Вопреки и чтобы помнили!

 

Евгения Тенегина

Теги: Герои тыла , Великая Отечественная война
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