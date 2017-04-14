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Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

16:08 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменская область, с ее природными ресурсами и производственной инфраструктурой способна создавать продукцию глобально конкурентоспособную, за которой в очередь будут стоять западные потребители. Об этом на подписание соглашения и сотрудничестве заявил ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской.

"Мы готовим специалистов по всем направлениям – электроэнергетика, химия, физика, машиностроение, материаловедение, - подчеркнул он. - Но самое главное, - это то, что мы сотворим вместе". Ректор отметил, что подписанный договор предполагает не только подготовку кадров, но и обширную методическую и практическую помощь хозяйствующим субъектам, организациям и предприятиям Тюменской области по вопросам создания и вовлечения в хозяйственный оборот продуктов научно-технической деятельности.

Создание в регионе благоприятного инновационного климата для эффективного вовлечения инновационного и научно-технического потенциала университета в реализацию совместных проектов по приоритетным направлениям технологического развития.

"Совместные научные исследования, совместная работа с СИБРУром по модификации производства, по созданию новых продуктов органической химии, позволит нам создать продукт глобально конкурентоспособный, а не импортозамещающий", - заявил ректор ведущего политехнического вуза России, который считает себя продолжателем дел великого реформатора России Петра Великого, что и определяет его ответственность за качество подготовки специалистов.

Успех модернизации экономики, ее диверсификации, расширению ее инновационных секторов, по словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, во многом зависит от обеспечения рынка труда высококвалифицированными специалистами. "Санкт-Петербургский университет Петра Великого – один из крупнейших технических вузов России, - отметил Владимир Якушев. - Среди партнеров университета десятки образовательных, научных, медицинских центров, расположенных во всех уголках нашей страны, в том числе и федеральный нейрохирургический центр в Тюмени. Мы ценим сложившиеся отношения и заинтересованы в их дальнейшем развитии. Сегодняшнее соглашение позволит объединить наши усилия для подготовки специалистов по приоритетным направлениям экономики Тюменской области, совместной реализации инновационных проектов в научно-технической и образовательной сферах. Уверен, что соглашение принесет несомненную пользу и университету и региону".

Университет был образован 19 февраля 1899 года, как Политехнический институт в Петербурге. Историю и славу Политехнического университета в течение более ста лет создавали люди, которые в нем преподавали и учились. Лауреаты Нобелевской премии Петр Капица, Николай Семенов, Жорес Алферов, академики Абрам Иоффе, Игорь Курчатов, Александр Радциг, Юлий Харитон, гененальный конструктор Олег Антонов - это лишь несколько имен в ряду сотен талантливых ученых и организаторов производства, чья деятельность связана с Политехническим институтом и чьи достижения определили становление и развитие отечественной науки и техники.

Борис Олейник

Теги: Владимир Якушев , Санкт-Петербургский политехнический университет , образование , Андрей Рудской , инновации , наука

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