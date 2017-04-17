Викуловчане поспорили за "Хрустальную вазу"
sprint-vikulovo.ru
10 мужских и восемь женских команд сельских поселений, учреждений и организаций муниципального образования участвовали в традиционных весенних соревнованиях по волейболу "Хрустальная ваза" в Викуловском районе.
Среди мужчин в 2017 году лучшими оказались спортсмены Балаганского сельского поселения. На втором месте волейболисты из Коточигов, на третьем – из Сартама.
Золото среди женщин выиграл второй состав сборной Викуловского сельского поселения. Второе и третье места у первого состава викуловской сборной и команды первой школы соответственно.
Отметим, что "Хрустальная ваза" - один из самых престижных ежегодных турниров для викуловских волейболистов. По итогам его определяется состав районной сборной, которая традиционно выступает на областных соревнованиях и Губернских играх.
Евгения Шевцова