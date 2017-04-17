Викуловчане поспорили за "Хрустальную вазу"

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10 мужских и восемь женских команд сельских поселений, учреждений и организаций муниципального образования участвовали в традиционных весенних соревнованиях по волейболу "Хрустальная ваза" в Викуловском районе.

Среди мужчин в 2017 году лучшими оказались спортсмены Балаганского сельского поселения. На втором месте волейболисты из Коточигов, на третьем – из Сартама.

Золото среди женщин выиграл второй состав сборной Викуловского сельского поселения. Второе и третье места у первого состава викуловской сборной и команды первой школы соответственно.

Отметим, что "Хрустальная ваза" - один из самых престижных ежегодных турниров для викуловских волейболистов. По итогам его определяется состав районной сборной, которая традиционно выступает на областных соревнованиях и Губернских играх.

Евгения Шевцова