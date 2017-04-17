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Посевные площади в Тюменской области увеличатся

13:32 17 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

1 млн 90 тыс. га составит посевная площадь в Тюменской области в 2017 году, это на 7 тыс. га больше, чем в 2016 году. Больше посеют зерновых и зернобобовых, кормовых и технических культур.

Об этом на заседании президиума регионального правительства сообщил заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

Машинно-тракторный парк, по его словам, готов практически на 100%. Решены вопросы технического обслуживания в период весенних полевых работ.

По оценке специалистов, для посева зерновых и зернобобовых культур потребуется в среднем 20-25 дней. В 2016 году посевная началась несколько раньше срока: 18 апреля. В 2017 году при хороших погодных условиях аграрии могут выйти в поле в конце апреля.

Губернатор Владимир Якушев уточнил, какие проблемные вопросы требуют внимания и еще не решены. По словам Владимира Чейметова, это кредитование хозяйств, в том числе льготное. Несколько заявок предприятий находятся на рассмотрении в банках.

Глава области подчеркнул, что посевная должна начаться вовремя, потому все вопросы необходимо решить своевременно. Владимир Якушев поручил в ежедневном режиме следить за ситуацией, держать ее на постоянном контроле и информировать об изменениях.

"Важно, чтобы предприятия получили необходимые ресурсы и не сорвали посевную. Все нужно провести в соответствии с утвержденными планами", - подчеркнул он.

Глава региона также поинтересовался, сколько сельскохозяйственных угодий подпадают в зону подтопления. Владимир Чейметов проинформировал, что сельхозпредприятия не включили земли, пострадавшие от паводка в 2016 году, в план нынешней посевной.

"Хорошо, что учли опыт прошлого года. Это рациональное  и правильное решение", - высказал мнение Владимир Якушев.

Соб. инф.

Теги: посевная , Владимир Якушев , Владимир Чейметов , паводок , АПК

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