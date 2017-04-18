up

18.04.2017 вторник

EUR 59.8393

USD 56.2505

В Тюмени 9..11 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

15:43 18 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

155 избирательных кампаний пройдут в Уральском федеральном округе в 2017 году. Такие данные прозвучали на заседание Совета политических партий при полномочном представителе президента РФ в УФО. 

Отдельное внимание, по мнению полномочного представителя президента РФ в УФО Игоря Холманских, стоит обратить на выборы в Свердловской области, где впервые за 14 лет имя главы региона назовут непосредственно жители области. В декабре 2017 года стартует главное политическое событие шестилетия — выборы президента Российской Федерации. В числе приоритетных задач предстоящих выборных кампаний полпред отметил обеспечение цивилизованной политической конкуренции, недопущение криминала во власть и повышение уровня явки.

Холманских напомнил собравшимся, что политика —  это, прежде всего, не партии, а люди, которым нужно предложить пути решения существующих проблем. При отсутствии конструктивного диалога партийных структур с избирателями ситуацией в своих интересах пользуются деструктивные антигосударственные силы, что может привести к серьезным негативным последствиям.

"Появление граждан на митингах — коллективная недоработка большинства существующих партий. Это означает, что партийные структуры упускают из поля зрения определенную часть избирателей, которые не видят в партиях защитников своих интересов", — подчеркнул Игорь Холманских.

Полпред призвал партийных функционеров активнее работать с гражданами, особенно с молодежью, наладив канал обратной связи между властью и обществом, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

"Если законно действующие партии не уделяют должного внимания молодым людям, то возникший вакуум заполняют совсем другие силы. Это — прямая угроза будущему молодого поколения. Ведь тем, кто играет нашими детьми как пешками, наплевать на их судьбы. Политические партии должны найти достойный ответ на этот вызов", — резюмировал Холманских.

Представители политических партий признали необходимость пересмотреть многие стереотипы, более открыто взаимодействовать с избирателями, а также выразили намерение серьезно подойти к подбору выдвигаемых кандидатур, чтобы исключить возможность попадания криминала во власть.

Также Игорь Холманских напомнил депутатам об обещаниях, данных в ходе избирательной кампании, и призвал самих парламентариев и партии обеспечить их выполнение.

Теги: выборы , УФО , Игорь Холманских , политические партии

Последние новости

16:16 Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца Фото
16:05 В Ханты-Мансийске пройдет парад судов
15:54 В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару
15:43 Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО
15:32 Школьницы из Ханты-Мансийска вышли в финал фестиваля "Леонардо"
15:21 Областная физико-математическая школа набирает учеников
15:10 В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей
15:00 Тюмень - город-флагман "Студенческой весны" Фото
14:49 В Тобольске растет туристический поток
14:38 Ишимские школьники смогут отдохнуть и заработать на летних каникулах
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев пожелал успехов и новых открытий участникам конкурса "Педагог года"

Губернатор: проектная документация для строительства школы и поликлиники в Тобольске нуждается в проработке

Посевные площади в Тюменской области увеличатся

Политика

Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

Степан Киричук провел в Тюмени прием по личным вопросам

Владимир Путин принял отставку губернатора Свердловской области

Экономика

В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

ЗапСибНефтехим заключил сорок два договора на поставку стройматериалов с российскими предприятиями

На Протозановском месторождении добыт первый миллион тонн нефти

Общество

Тюменский "Покоритель вершин" выступит на сцене Кремлевского дворца

В Ханты-Мансийске пройдет парад судов

В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Спорт

В Тюмени отберут спортсменов в сборную по прыжкам на батуте

Сибирские футболисты пропустили "Мотор"

Возле тюменской школы счет шел на секунды

Происшествия

Тюменец без разрешения спилил тринадцать сосен

На дороге под Тюменью водитель не заметил женщину в темноте

Три года проведет в колонии-поселении виновник смертельной аварии
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+