Сто пятьдесят пять избирательных кампаний пройдут в УФО

фото ИА "Тюменская линия"

155 избирательных кампаний пройдут в Уральском федеральном округе в 2017 году. Такие данные прозвучали на заседание Совета политических партий при полномочном представителе президента РФ в УФО.

Отдельное внимание, по мнению полномочного представителя президента РФ в УФО Игоря Холманских, стоит обратить на выборы в Свердловской области, где впервые за 14 лет имя главы региона назовут непосредственно жители области. В декабре 2017 года стартует главное политическое событие шестилетия — выборы президента Российской Федерации. В числе приоритетных задач предстоящих выборных кампаний полпред отметил обеспечение цивилизованной политической конкуренции, недопущение криминала во власть и повышение уровня явки.

Холманских напомнил собравшимся, что политика — это, прежде всего, не партии, а люди, которым нужно предложить пути решения существующих проблем. При отсутствии конструктивного диалога партийных структур с избирателями ситуацией в своих интересах пользуются деструктивные антигосударственные силы, что может привести к серьезным негативным последствиям.

"Появление граждан на митингах — коллективная недоработка большинства существующих партий. Это означает, что партийные структуры упускают из поля зрения определенную часть избирателей, которые не видят в партиях защитников своих интересов", — подчеркнул Игорь Холманских.

Полпред призвал партийных функционеров активнее работать с гражданами, особенно с молодежью, наладив канал обратной связи между властью и обществом, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

"Если законно действующие партии не уделяют должного внимания молодым людям, то возникший вакуум заполняют совсем другие силы. Это — прямая угроза будущему молодого поколения. Ведь тем, кто играет нашими детьми как пешками, наплевать на их судьбы. Политические партии должны найти достойный ответ на этот вызов", — резюмировал Холманских.

Представители политических партий признали необходимость пересмотреть многие стереотипы, более открыто взаимодействовать с избирателями, а также выразили намерение серьезно подойти к подбору выдвигаемых кандидатур, чтобы исключить возможность попадания криминала во власть.

Также Игорь Холманских напомнил депутатам об обещаниях, данных в ходе избирательной кампании, и призвал самих парламентариев и партии обеспечить их выполнение.