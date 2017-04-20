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Владимир Якушев осмотрел здания для размещения школы и детсада в Ялуторовске

19:49 19 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Судьбу двух зданий в Ялуторовске, в которых располагался филиал нефтегазового университета, будут решать в правительстве Тюменской области. Во время рабочего визита в муниципалитет глава региона Владимир Якушев осмотрел объекты и ознакомился с проектами возможной реконструкции.

Оба здания находятся в Залинейной части города: одно из них двухэтажное, оно было построено в 1966 году местным молочно-консервный комбинатом, до 90-х использовалось, как детский сад, после было передано вузу. Сейчас подготовлен проект реконструкции здания. Несмотря на то, что его строили как типовой детский сад, оно нуждается в доработке. Так, в некоторых местах подтекает крыша, помещения требуют не только косметического, но и капитального ремонта. В будущем здесь могут открыть пять групп для детей, в том числе и ясли, которые для удобства родителей оборудуют отдельным входом. Всего детсад сможет принять 120 ребят.

"Мы осмотрели оба здания, я не могу озвучить принципиальное решение, поскольку те предложения, которые были озвучены, вызывают сомнения. По детскому саду, наверное, региональные власти пойдут на реконструкцию, пока соотношение 60 к 40 начать восстановительные работы", - отметил во время пресс-конференции Владимир Якушев.

Еще одно здание, которому предлагают дать вторую жизнь, бывшее училище нефтегазового университета. Здесь планируется создать начальную школу на 350 человек. В здании есть столовая, спортивный зал, классные кабинеты, но все требует большого ремонта. Бывший собственник не уделял должного внимания ряду помещений, некоторые из них просто закрывали, когда те не отвечали требованиям безопасности. По мнению специалистов, особого внимания требует кровля.

"По открытию школы именно в этом здании меня не убедили. Объект необходимо переделать под общеобразовательное учреждение в соответствии со всеми стандартами. Переоборудование бывшего училища под школу потребует больших капитальных вложений. Оно находится в очень плачевном состоянии. Если на рабочем совещании по итогам 2016 года и перспективам развития Ялуторовска в 2017 году городские власти представят весомые аргументы о том, что будет соблюден баланс по количеству обучающихся в сторону того, что такое общеобразовательное учреждение должно быть на территории области, то да, но пока я этого не услышал", - подчеркнул Якушев.

Напомним, что в Тюменской области уделяют пристальное внимание объектам социальной сферы - школам и детским садам. Строительство ведется исходя из требований времени. В регионе успешно реализуется программа по ликвидации очередности в дошкольные учреждения. Благодаря строительству новых детсадов, модернизации действующих за последние четыре года удалось создать более 7 тыс. дополнительных мест для дошкольников.

Так,  2016 году создано 848 новых мест: открыт после капитального ремонта второй корпус детского сада №24 в Ишиме, второй корпус детсада №51 в Тюмени, два дошкольных отделения в акияровской и успенской школах Тюменского района, структурное подразделение в богандинской школе №42, открыты новые группы в детских садах №73, 79, 158, 172 областной столицы, а также в детских садах №9, 23 Ишима. Добавим, что в Тюменской области ведется строительство еще восьми детских садов.

Екатерина Исаева

Теги: Ялуторовск , детские сады , Владимир Якушев , школа , ремонт

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