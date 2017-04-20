В Тюменской области открыт пожароопасный сезон

rosleshoz.gov.ru

Пожароопасный сезон объявлен в Тюменской области с 21 апреля 2017 года. Ограничение посещения лесов запланировано с 28 апреля. Такая информация была озвучена на заседании областного оперативного штаба по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, которое провел губернатор Владимир Якушев 20 апреля.

На встрече присутствовали представители всех задействованных в работе ведомств, главы районных администраций и сельских поселений.

"На большей территории Тюменской области установлен второй класс пожарной опасности, по Тобольскому и Уватскому районам класс отсутствует - там еще не сошел снежный покров. Лесных пожаров не зафиксировано. Вместе с тем, несмотря на полный запрет выжиганий, на землях иных категорий зафиксировано 10 возгораний на общей площади 1870 га. Лесопожарная техника, оборудование, средства пожаротушения и связи готовы к работе в полном объеме, при повышении класса пожарной опасности переводятся в режим повышенной готовности. Общее количество сил и средств, которые могут быть привлечены для тушения пожаров, составляет 3 тысячи 248 человек, более 1 тыс. 168 единиц пожарной техники", - доложил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Владимир Артановский.

Глава региона попросил уточнить, как выстроен контроль за сельхозпроизводителями. "С 2017 года выжигание сухой травянистой растительности, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения запрещено на федеральном уровне. Все руководители сельскохозяйственных организаций предупреждены об ответственности под "роспись". Проинформировано 508 руководителей. Любое нарушение приведет к полному отказу от государственной поддержки", - акцентировал заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов.

Кроме того, по сообщению замгубернатора, сельскохозяйственные организации включаются в работу по очистке десятиметровых полос, примыкающих к лесным массивам. Сформирован план создания минерализованных полос на полях со стерневым фоном, организован мониторинг хода выполнения поставленных задач.

Глава региона поднял вопрос о проведении на территории области охотничьего сезона. Члены штаба высказались за возврат практики разбивки его на два периода по территориям. По их мнению, такая система показала свою эффективность, поскольку позволяет сконцентрировать силы на территориях риска и дает понятный формат охраны лесов. Губернатор потребовал от всех контролирующих органов усиленного внимания к соблюдению охотниками правил пожарной безопасности в лесах.

Как отметил заместитель начальника регионального госохотуправления Алексей Охрименко, по предварительным прогнозам, будет выдано больше десяти тысяч разрешений на охоту. Профилактическая и пропагандистская работа проводится персонально с охотниками уже в момент выдачи разрешения: каждый получает памятку и несет личную ответственность за соблюдение правил.

Мобилизовать силы в преддверии пожароопасного сезона призвал губернатор и силовые структуры. В частности, участковым уполномоченным рекомендовано принимать самое активное участие в контролировании ситуации при наведении жителями весенней уборки на приусадебных участках. Кроме того, будет сформирована карта постов ГИБДД на въездах в леса с указанием (вплоть до километров) зоны ответственности таких постов. Особое внимание к праздничным дням. Ситуацию необходимо держать под постоянным контролем, поддерживать связь и координировать усилия мобильных групп, патрулирующих лесные угодья.

Губернатор персонально обратился к главам поселений. "Вы находитесь на передовой, и именно от вас, в первую очередь, зависит сохранение населенных пунктов от угрозы лесных пожаров, и в целом стабильность пожароопасной обстановки в лесах", - сказал он.

Важно в преддверии пожароопасного периода активизировать профилактическую работу. Владимир Якушев отметил, что нужно действовать так, чтобы не допустить возникновения угрозы, и не ликвидировать потом ее последствия. В Тюменской области в профилактике пожаров задействованы все информационные каналы: СМИ, интернет, социальные сети, личные беседы, памятки, аншлаги и т.д. Жителей области в том числе призывают оказывать посильную помощь в деле сохранения лесов.

Удобным помощником каждому человеку может стать бесплатное мобильное приложение "Берегите лес". Оно позволяет оперативно сообщить о любом обнаруженном нарушении в лесах с помощью звонка на бесплатную линию, смс-сообщения, направления фото места происшествия с его координатами.