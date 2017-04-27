Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

mcx.ru

Пятнадцать из 34 хозяйств Голышмановского района вышли на прибивку влаги. В основном это агропредприятия северной зоны. В южной стороне пока поля стоят сырые, и избыток влаги не позволяет начать полевые работы.

Ранневесеннее боронование проведено на 19 тыс. га полей - это больше 27% от общей площади. Впереди ООО СП "Малышенское". Здесь обработали 6 тыс. га пашни. В хозяйстве Жакслыка Исмакова тоже работа идет полным ходом. При хорошей погоде за день тринадцатью сцепами успевают проходить около 400 га.

Опытные механизаторы с первого дня работают от зари до зари. Как рассказал руководитель предприятия Жакслык Исмаков, на этом этапе приходится вносить коррективы в структуру посевов. "На это есть свои причины. В этом году вместо 900 запланированных гектаров рапса посеем больше тысячи гектаров. Все-таки цена на рапс выше, чем на пшеницу. При этмо основная культура займет не меньшую, чем в прошлом году площадь - 3,5 тыс. гектаров", - поделился он планами. В этом сезоне предприятие посеет 6,5 тыс. га.

Елена Ледакова