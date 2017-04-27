Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Фото Западно-Сибирского филиала банка «Открытие»

Жители Сургута и гости одного из крупнейших городов Югры ознакомились с новостройками и вузами Санкт-Петербурга на выставке "Петербургская Ассамблея". Генеральными партнерами мероприятия выступили банк "Открытие" и "ЛСР.Недвижимость – Северо-Запад".

Среди выпускников Югры прослеживается тенденция выбора учебных заведений Северной столицы для получения высшего образования. И в связи с этим третий год в Сургут на "Петербургскую Ассамблею" приезжают представители ведущих застройщиков Санкт-Петербурга и учебных заведений, чтобы как можно шире представить рынок жилья и рассказать о возможностях решения жилищной проблемы и получения высшего образования в Питере.

Участниками выставки стали строительные компании "ЦДС", ЗАО "Гатчинский ККЗ", АО "Эталон ЛенСпецСМУ", ЗАО "Ленстройтрест","Самолет ЛО". Среди высших учебных заведений Северной столицы были представлены Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I и Смольный институт Российской академии образования.

На выставку пригласили представителей агентств недвижимости и банков, а также старшеклассников, планирующих получать высшее образование в СПб, и их родителей.

Во время работы выставки сотрудники банка "Открытие" проводили консультации по ипотечному и потребительскому кредитованию и ознакомили потенциальных клиентов с преимуществами программ банка.

Для посетителей выставки организовали викторину о Петербурге, где каждый получил сувенир из города на Неве, сообщает Западно-Сибирский филиал банка "Открытие".

Участвующие в мероприятии не первый год представители застройщиков и вузов Санкт-Петербурга отмечают эффективность выставки "Петербургская Ассамблея. Недвижимость. Образование" в Сургуте и необходимость подобных удаленных акций для продвижения и изучения потребительского спроса.

Соб. инф.