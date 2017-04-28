Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии

Тюменская линия

800 тыс. рублей выплатит пострадавшей в ДТП с автобусом в Тюменском районе руководство транспортного предприятия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в марте 2015 года водитель автобуса "Урал", принадлежащего компании "Газпром Трансгаз Сургут", в п. Богандинский нарушил правила дорожного движения. При движении возле остановочного комплекса он сбил 16-летнюю девушку. В результате происшествия ей был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено из-за амнистии. В августе 2015 года мать пострадавшей в ДТП девушки обратилась в прокуратуру с заявлением о защите прав несовершеннолетней в судебном порядке. В сентябре 2015 года прокуратура района обратилась в Тюменский районный суд с соответствующим иском.

Суд, рассмотрев дело, взыскал в пользу несовершеннолетней потерпевшей с "Газпром Трансгаз Сургут" компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей. Предприятие не согласилось с решением районного суда и обжаловало его в Тюменском областном суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда оставила решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения.