На конкурсе "Безопасный маршрут" лучшими стали инженеры из Волгоградской области

Золотой кубок Всероссийских армейских игр – 2017 в конкурсе "Безопасный маршрут" завоевала команда 187 межвидового регионального учебного центра из г. Волжский Волгоградской области.

Впечатлениями от победы поделился рядовой срочной службы 187 межрегионального учебного центра г. Волжский Волгоградской области Александр Таранов: "Чувства нереальные, тем более я "срочку" еще служу. Для меня это что-то сверхъестественное. Наверное, самая лучшая победа в моей жизни. За соперниками не следили: была такая установка, это психологически помогает. К тому же от командиров были слова: "Ни в коем случае по сторонам не смотрим, только вперед!". И девиз, и по факту – только вперед".

По словам солдата-срочника, в команду набирали лучших. Александр Таранов начал заниматься спортом еще на гражданке. Когда командир сказал, что он будет участвовать в отделении саперов, радости бойца не было предела: "Мечта сбылась", - признался срочник.

Александр Таранов отметил, что к взрывам и стрельбе армейцы привыкли. Накал страстей был связан с техникой: боялись, чтобы она не подвела. И все же самое сложное ждало парней там, где требовалась физическая подготовка.

"Здесь очень много препятствий, где нужно выкладываться на полную. Немного замешкался и несколько секунд отдал сопернику. В финал выходили уверенно, надеясь на победу. Сначала было волнительно, но потом доехали до брода, зашли в воду, все отрубилось, просто работали на автомате, нервы в этот момент были железными", - рассказал победитель.

Чтобы идти вброд потребовалась серьезная физическая подготовка, а на минном поле – чуткость и уверенность. Ошибки карались штрафными минутами. Самым сложным этапом из пяти стала эстафета на мосту. "Нужно попасть и при этом сделать это быстро", - сказал сержант контрактной службы 187 межрегионального учебного центра г. Волжский Волгоградской области Николай Еркин.

Серебро АрМИ–2017 - у 45 отдельной инженерной бригады Западного военного округа из п. Нахабино Московской области.

Бронзовыми медалями, дипломами и ценными призами Всеармейских соревнований инженерных подразделений наградили команду ТВВИКУ.

"Весь состав показал высокую выучку, подготовленность. Конкурс проходил на новых образцах техники. Специфика этого конкурса в том, что участвовали команды Росгвардии. Мы с каждым годом расширяем формат и увеличиваем сложность. Стараемся сделать больше сложных упражнений. Состав хорошо показал себя, хорошая выучка", - считает начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Диплом и статуэтку "Лучшего инженерно-саперного отделения" вручили 11 отдельной инженерной бригаде Южного военного округа. "Лучший расчет тяжелого механизированного моста" показали 45 отдельная бригада Западного военного округа. "Лучшим экипажем-путепрокладчиком БАТ-2" признали курсантов ТВВИКУ. "Лучшим экипажем инженерной машины разграждения" назвали команду 187 межведовой региональный учебный центр.

Капитанам всех команд, участвующих в АрМИ-2017, вручили дипломы "За волю к победе!". Напомним, финал конкурса "Безопасный маршрут" собрал на трибунах более 4 тыс. зрителей.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина