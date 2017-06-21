Тюменцы в восторге от АрМИ-2017

фото ИА "Тюменская линия"

Более четырех тысяч тюменцев и гостей областной столицы посетили всероссийский конкурс инженерных подразделений в рамках всеармейского этапа АрМИ-2017 в номинации "Безопасный маршрут", который состоялся на учебном полигоне ТВВИКУ вблизи оз. Андреевское 21 июня.

Своими впечатлениями от увиденного с корреспондентом "Тюменской линии" поделился выпускник ТВВИКУ 1974 года житель Тюмени Олег Бот.

фото ИА "Тюменская линия"

"Сюда я приехал не один — со мной сын и внук. При расстановке приоритетов к какой-то конкретной команде мне было легче всех, потому что я заканчивал тюменское училище, болел за тюменцев, но, с другой стороны, я служил в 45-ом инженерно-саперном полку, который сегодня тоже выступал. Поэтому мне терять нечего, я хоть так, хоть так выигрываю", - рассказал он.

Военный пенсионер отметил, что не понаслышке знает, каких усилий стоит тот уровень подготовки оружием и техникой, который продемонстрировали бойцы на полигоне.

"Я знаю не по телевизору, чем достигается такая подготовка. Уровень очень хороший. Молодцы ребята, молодцы. Нужно такое проводить, нужно. А зачем? Да для внуков!", - отметил он.

Савелий Бот, наблюдавший за рассказом своего деда о впечатлениях, также охотно поделился своими.

"Мне особенно понравилось, когда проезжали танки и стреляли. Было все видно, все по-настоящему! И все можно было легко осмотреть. И не надо было приближаться, чтобы увидеть настоящий танк. А можно было просто на трибунах сидеть и смотреть. В прошлый раз я был здесь, на этом полигоне, на Гонке Героев и там не было никакой техники, которая двигалась бы. Там можно было просто ее посмотреть, а тут уже она двигается и стреляет", - рассказал юный зритель.

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Семья Першиных из Тюмени рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что ради Армейских игр мальчишкам разрешили прогулять садик и приехать посмотреть на состязания.

"Очень понравилось! Очень зрелищно! Несмотря на то, что тюменская команда не пришла первой — получилось все равно очень здорово. Побольше бы таких мероприятий! У детей вообще масса эмоций и надолго в памяти все остается. Мы следим за событиями, где есть техника. Парни все же растут, нужно приобщать. И они шли с удовольствием сюда. Нам понравились танки, вертолеты, тот факт, что около техники можно сфотографироваться, тоже приятный бонус. В общем, здорово все организовано!", - рассказала Юлия Першина.

фото ИА "Тюменская линия"

Она также отметила, что несмотря на все задачи, которые ставит перед собой подобное мероприятие, для нее, как для матери двоих сыновей, самой важной остается воспитание в детях любви к Родине, приобщение к военному делу. "Поэтому такие события нужны и очень полезны", - подытожила девушка.

Владислав Соколов