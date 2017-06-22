"Безопасный маршрут": как пройти по минному полю на озере Андреевском

Фото ИА "Тюменская линия"

Пять этапов конкурса "Безопасный маршрут" прошли финалисты состязания на учебном полигоне ТВВИКУ вблизи озера Андреевского, где впервые проходят Всероссийские Армейские игры-2017.

"Мы серьезно поменяли формат соревнований, увеличив число нормативов. Строители и весь состав справились с задачей по подготовке трасс. Мы с каждым годом расширяем формат и увеличиваем сложность. Стараемся сделать больше таких упражнений, чтобы весь состав проходил более сложные испытания. Состав показал хорошую выучку. Да, случаются казусы: где-то подводит техника, где-то - неправильные действия. Все фиксируется, и в финале выводятся результаты", - прокомментировал после финала состязаний итоги конкурса "Безопасный маршрут" начальник Инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

На Андреевском полигоне за месяц создали 44 препятствия. Трассу протянули на 2,5 км. Каждая команда обеспечивала движение по полигону в составе пяти человек инженерно-саперного подразделения, пяти человек для расчета из комплекта механизированного моста, двух человек экипажа путепрокладчика и двух – экипажа инженерной машины разграждения.

Объективную оценку финалистам дала судейская коллегия, которую возглавил начальник отдела боевой подготовки Вооруженных сил России полковник Владислав Верясов. Ему помогали старший офицер отдела боевой подготовки управления начальника Инженерных войск Вооруженных сил России подполковник Александр Черный и начальник отделения подготовки управления Инженерных войск Центрального военного округа подполковник Евгений Чикишев, а также профессорско-преподавательский состав ТВВИКУ.

Фото ИА "Тюменская линия"

Задание: противник дополнительно к созданным препятствием наносит удар по нашим подразделениям. Танковая колонна остановлена, преодолеть минные поля и препятствия на маршруте их движения не представляется возможным. Пролетевшие над полем вертолеты заминировали полигон. Саперы должны были оборудовать проход через минное поле и обеспечить безопасный маршрут.

Финалисты стартовали уверено. На первом этапе, на колейном мосту и прямом ограниченном проходе, механики и водители провели технику через препятствия. Важно было не допустить сваливания, задевания или еще хуже - сбивания препятствий. Если нарушить эти требования, то команда получает 30 штрафных секунд за каждый образец техники. А при сбивании препятствия команду наказывали минутой штрафа. За преодолением препятствий следят участковые судьи, которые передают информацию в судейскую коллегию онлайн.

Второй этап: тот самый "Безопасный маршрут", где команду ждал переход вброд шириной 8 м, длиной 30 м, глубиной 1 м. Подразделение производит высадку инженерно-саперного отделения с задачей обнаружить, уничтожить и проделать проход в броде, в котором установили четыре противотанковые мины.

"Тяжело было идти вброд: вода заливается в берцы, они становятся неуправляемыми. Воды больше, чем было год назад. Заходим по грудь в воду, тяжело идти, сопротивление серьезное. И чтобы не взорваться в нем, надо пройти его поскорее", - рассказал курсант третьего курса ТВВИКУ Сергей Фадеев.

Далее команда проделывала проход в дистанционно установленном противопешеходном минном поле 30 м на 30 м. Четыре сапера с миноискателями и щупами обеспечивали проход вперед. При обнаружении мины сапер садится на колено и подает сигнал поднятием руки вверх, весь состав прекращает движение, командир отделения устанавливает указатель для последующего их уничтожения на месте накладными зарядами. Разведка продолжается по команде командира отделения. Командир инженерно-разведывательного дозора двигается позади саперов, следит за качеством разминирования и руководит действиями отделения.

Обнаруженные противопехотные мины уничтожаются одновременно после окончания разведки с использованием зажигательных трубок и учебных тротиловых шашек. После уничтожения мин командир отделения подает команду на установку границ прохода в минном поле. Команда двигается дальше.

Серьезным испытанием для команды ТВВИКУ до этого момента вырывавшихся вперед стал противотанковый ров. На этом препятствии необходимо было с помощью тяжелого механизированного моста оборудовать мостовой переход через противотанковый ров, установив два пролета моста длиной 40 м. Автомобили и расчеты тяжелого механизированного моста переезжают через мостовой переход, старший расчета организовывает комендантскую службу и подает сигналы механикам-водителям во время пропуска техники по мосту. Штраф за невыполнение или объезд препятствия до трех минут.

"Мы приехали к следующему этапу первыми, но мост расцепился, и нас не пропустили дальше, дав штрафное время. Команда работала слажено, но техника – вещь непредсказуемая. Поэтому стопроцентной уверенности она никогда не будет давать. Ничего, на следующий год будем первыми", - прокомментировал неудачу на финише Сергей Фадеев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Вперед вырвались команда 45-й отдельной инженерной бригады Западного военного округа из п. Нахабино Московской области и команда 187-го межвидового регионального учебного центра из города Волжского Волгоградской области.

На четвертом участке эстафеты их ждали шесть воронок. Бульдозерным оборудованием путепрокладчика участники должны были восстановить участок колонного пути протяженностью 50 м.

На пятом участке – завал бревен. Экипажу инженерной машины разграждения (ИМР) необходимо с ювелирной точностью с использованием стрелы-манипулятора, переместить деревянные столбы в заранее подготовленные шурфы и деревянные столбы в подготовленный габаритный дворик. После преодоления противотанкового рва экипаж ИМР на максимальной скорости проделывает проход в лесном горящем завале. Одновременно за ними по проходу выдвигается отряд обеспечения движения. Впереди горка, поворот между столбами, ограниченный проход с поворотом и колейный мост. И только после этого финишная прямая линия: выполнив комплекс инженерных задач, танковое подразделение и самоходная артиллерийская установка двигается по "Безопасному маршруту".

Участники салютовали выстрелами. Победители ликовали на финише и подбрасывали командира. Не только золотой кубок АрМИ-2017 в руках победителей стал символом абсолютной победы. По словам Юрия Ставицкого, все капитаны команд, получившие первые места на АрМИ, получают либо досрочные звания, либо поступают в военные академии.

Всероссийский конкурс инженерных подразделений в рамках всеармейского этапа АрМИ-2017 в номинации "Безопасный маршрут" посетили более 4 тыс. тюменцев и гостей областной столицы. Напомним, команда-победительница представит Россию на международном этапе, на котором также выступят участники из Белоруссии, Армении, Узбекистана и ЮАР.

Международный этап АрМИ-2017 пройдет с 15 июля по 9 августа с участием подразделений и частей Инженерных войск иностранных государств с общим количеством участников иностранных делегаций до 300 человек. Финал - 4 и 6 августа.

Тюменцев и гостей города ждет еще одно показательное выступление Вооруженных войск РФ: финал конкурса "Инженерная формула" состоится так же на полигоне ТВВИКУ 23 июня. Как сообщил Юрий Ставицкий, локацию учебных боевых действий сменят.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина