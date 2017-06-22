Саперы России, Армении, Белоруссии и Узбекистана проложат безопасный маршрут под Тюменью

mil.ru

Подразделения инженерных войск России, Армении, Белоруссии и Узбекистана определят сильнейшего в финале международного этапа конкурса "Безопасный маршрут" в рамках Армейских международных игр-2017 на базе ТВВИКУ в Тюмени 4 августа.

Напомним, что на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 20 июня состоялся финал всеармейского этапа конкурса "Безопасный маршрут".

Для выполнения конкурсных заданий инженерно-саперными расчетами применялась тяжелая инженерная техника, такая как путепрокладчик БАТ-2, инженерная машина разграждения ИМР-3, тяжелый механизированный мост ТММ-3.

В ходе состязаний между военными инженерами для создания максимального эффекта условий, приближенных к боевым, активно применялись средства имитации.

В ходе упорной борьбы первой к финишу пришла команда 187-го межвидового регионального учебного центра, проложив безопасный маршрут. Второе место за командой 45-й отдельной инженерной бригады, третье место заняли хозяева соревнований — ТВВИКУ.

23 июня тюменцы и гости города смогут посмотреть на финал номинации "Инженерная формула" в рамках всероссийского этапа АрМИ-2017. Зрителей ждут на полигоне учебного центра ТВВИКУ в 11 часов. От СК "Центральный" пойдут автобусы, расписание можно посмотреть здесь.