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В Сладковском районе раскрыто убийство мужчины

14:16 22 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Расследование уголовного дела по факту убийства мужчины завершено в Тюменской области.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, в ночь с 23 на 24 октября 2016 года 27-летний житель Сладковского района в одном из домов деревни Выстрел в компании двух своих знакомых распивал спиртные напитки. Между ним и одним из мужчин произошла ссора. Обвиняемый, вооружившись кувалдой, нанес множественные удары по телу мужчины, который скончался от полученных травм на месте. После чего обвиняемый сбросил его тело в колодец нежилого дома. Труп обнаружили 21 апреля 2017 года.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину. Следователь провел ряд судебных экспертиз, установил и допросил свидетелей, располагающих информацией по существу совершенного убийства.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.

 

 

Теги: убийство , уголовное дело , Сладковский район , суд , следственное управление

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