Как будут начислять плату за ЖКУ с 1 июля: правила и преимущества

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Совокупный платеж за услуги ЖКХ увеличится в Тюменской области с 1 июля 2017 года. Рост при этом не превысит 5,4%.

Какие изменения произошли в платежках, и как складывается сумма, которую видят тюменцы в квитанциях, рассказал директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Отметим, что совокупный коммунальный платеж складывается из платы за теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение. Месячная сумма за каждую из этих услуг определяется произведением тарифа на объем потребления. Последний определяется по нормативу или по приборам учета. Сложение всех показателей и составляет итоговую сумму в коммунальной квитанции.

С 1 июля тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в регионе увеличатся, но рост их будет ограничен. Это значит, что разница между общим коммунальным платежом за декабрь 2017 года и за декабрь 2016 составит не более 5,4%.

"Ранее, чтобы ограничить рост коммунальных платежей, мы применяли такой механизм. Плата за услуги начислялась по экономически обоснованным тарифам, а разницу, которая повлекла бы превышение ограничения, оплачивал ресурсоснабжающим организациям областной бюджет. Это около 900 миллионов рублей за полгода. Практика показала, что с каждым годом расчет такой субсидии становится все сложнее, нужно учитывать разные индексы ограничения, ежегодные изменения тарифов. Рассчитывали все управляющие организации, ресурсоснабжающие проверяли. И те, и другие неоднократно говорили о том, что расчет слишком сложный. Мы нашли новый подход, который существенно упрощает схему", - пояснил Евгений Карташков.

С 1 июля Тюменская область переходит к постановлению и применению льготных тарифов. Это тарифы, сниженные настолько, чтобы их применение без дополнительных субсидий позволило увеличивать коммунальный платеж не более чем на заданную цифру. Такие тарифы позволяет применять федеральное законодательство, но устанавливать их может только областной закон. В июне 2017 года он был подписан и вступает в силу.

Для разных организаций установлены свои льготные тарифы на холодную воду и водоотведение, тепловую энергию, сжиженный газ – всего более 300 тарифов. Зависят они от того, какими темпами росли тарифы предыдущие пять лет и какие ограничения действовали на них в разных муниципалитетах.

В пример Евгений Карташков привел тариф на холодную воду для "Тюменьводоканала". Впервые рост экономически обоснованного тарифа превысил ограничение роста коммунального платежа. Раньше эти цифры, как правило, совпадали.

"С 1 июля экономически обоснованный тариф составит 33 рубля 29 копеек. Если отнести его к действующему тарифу, то рост составил бы 21 процент, что не соответствует установленным 5,4 процента. Поэтому для них установлен льготный тариф 28 рублей 80 копеек с НДС. Если сравнить его с действующим тарифом 27 рублей 32 копейки, то получаем рост 5,4 процента. Именно эти 28 рублей 80 копеек тюменцы увидят в квитанции за июль", - пояснил он.

Стоимость тепловой энергии складывается сложнее. Тепло в Тюмени поставляет единая теплоснабжающая организация – УТСК. До этого у нее было два экономически обоснованных тарифа. 1 Гкал для многоквартирников, подключенных к магистральным теплосетям (всего в Тюмени таких 260), стоила 886 рублей; для остальных 90% домов, подключенных к распределительным сетям, - 1 тыс. 475 рублей 22 копейки. У последних платеж выше – это связано с затратами на транспортировку по магистральным сетям и эксплуатацию распределительных сетей.

Если рассчитывать по таким тарифам, то цена тепловой энергии для потребителей, подключенных к магистральным сетям, возросла бы до 1 тыс. 610 рублей – более чем на 80%. Для остальных потребителей - на 9,2%. С 1 июля для обеих групп потребителей устанавливается тариф льготный. Теперь жильцы многоквартирников, подключенных к магистральным сетям, будут платить 873 рубля 59 копеек за Гкал, остальные – 1 тыс. 193 рубля 45 копеек.

Что касается цены на сжиженный и природный газ, здесь льготные цены тоже разные. Для жителей Тюмени, Ялуторовска и Исетского района сжиженный газ будет стоить 44 рубля 87 копеек за 1 кг, для остальных районов – 42 рубля 34 копеек. Цена на природный газ складывается из оптовой стоимости, стоимости транспортировки и надбавки. Общий платеж за 1 тыс. кубометров с 1 июля составит 4 тыс. 869 рублей 64 копейки. Так как рост платежа составил 4%, что меньше установленных 5,4%, применение льготного тарифа не понадобилось.

Говоря о цене на электроэнергию, Евгений Карташков подчеркнул, что здесь тарифы едины для всей Тюменской области. С 1 июля рост стоимости не превысит 3,9%, поэтому льготный тариф не нужен. К примеру, самый распространенный одноставочный тариф для домов с электроплитами составит 1 рубль 88 копеек за 1 кВт/ч.

Пример: стандартная семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 54 кв. м. Дом получает тепловую энергию от распределительных сетей и сдан в эксплуатацию не позднее 1 июля 2014 года. Летом, когда нет услуги отопления, общий коммунальный платеж за такую квартиру составит 2 тыс. 583 рубля, что больше прошлогодней суммы на 123 рубля. В декабре платеж за эту же квартиру составит 4 тыс. 410 рублей – рост на 216 рублей.

Евгений Карташков подчеркнул, что если сумма такого увеличения значительна для семьи или одиноко проживающего гражданина, а расходы на оплату коммунальных услуг превышают 22% от общего дохода, то они вправе обратиться за субсидией в ТРИЦ. Также сохраняются льготы и региональные меры поддержки.

Если сравнивать тарифы в Тюменской области с другими административными центрами УФО, то в Тюмени они остались ниже даже с учетом льготных. К примеру, теплоснабжение обходится тюменцам в 1 тыс. 193 рубля за ГКал, курганцам – 1 тыс. 860 рублей., жителям Екатеринбурга – 1 тыс. 771 рубль.

Евгения Шевцова