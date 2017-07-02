Кот Ахилл предсказал победу Германии в финальном матче Кубка Конфедераций

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Эрмитажный кот Ахилл, который выбран предсказателем Кубка конфедераций по футболу, сделал прогноз на финальный матч турнира.

По мнению Ахилла, сборная Германии одержит победу над командой Чили. Из двух картонных домиков с кормом он выбрал тот, на котором был изображен немецкий флаг.

Команды определят победителя Кубка конфедераций 2 июля. Встреча состоится в Санкт-Петербурге, начало запланировано на 21.00 мск. В полуфинале сборная Германии разгромила команду Мексики со счетом 4:1, а чилийцы оказались сильнее португальцев в серии пенальти (3:0). Основное и дополнительное время в этой встрече закончилось со счетом 0:0.

Ахилл — наиболее стрессоустойчивый и человекоориентированный кот из обитающих в Эрмитаже, поэтому он был выбран предсказателем на матчи Кубка конфедераций. Он родился в музее полтора года назад. Кот сделал четыре прогноза, три из которых оказались удачными, а один был истолкован неверно, сообщает "Лента.ру".