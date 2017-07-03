Сколько стоят билеты на чемпионат мира по футболу-2018

ru2018.org

Четыре категории билетов будут доступны для болельщиков, которые желают увидеть ЧМ по футболу своими глазами.

Для россиян и гостей страны стоимость будет различаться, точно так же было и на чемпионатах мира в ЮАР и Бразилии. Общая доля таких билетов (четвертая категория) на турнире составит 350 тыс. штук.

Самые дорогие билеты на центральных секторах, а самые дешевые — за воротами и на угловых местах. Остальные три категории билетов доступны для всех болельщиков, сообщает официальный сайт ЧМ по футболу-2018.

Разные категории будут и у самих матчей, что зависит от стадии турнира. Матчи группового этапа — это одна категория, на которую билеты самые недорогие, за исключением матча открытия (на котором сыграет сборная России). Далее идут матчи плей-офф, стоимость билетов на них растет по мере приближения решающих матчей. Самые дорогие — полуфиналы и финал.

Предлагаются несколько VIP-пакетов и серии матчей, позволяющие зрителю следить только за определенными группами игр. Цены высокие, начиная с нескольких тысяч долларов.



Первый этап продаж билетов стартует 1 декабря 2017 года.

Те, у кого есть карты VISA, смогут купить билеты с 8 по 17 ноября 2017 годп.



Все билеты будут продаваться только на официальном сайте FIFA.

Самые дешевые билеты для иностранцев (третья категория) стоят 105 долларов. Билеты второй и первой категорий стоят 165 и 210 долларов соответственно. Это групповые матчи, исключая матч открытия.

Стоимость билетов на ЧМ-2018 для россиян указывается в рублях: матчи группового этапа - 1 тыс. 280 рублей (матч открытия — 3 тыс. 200 рублей); 1/8 финала — 2 тыс. 240 рублей; четвертьфиналы и матч за третье место — 3 тыс. 808 рублей; полуфиналы — 4 тыс. 480 рублей; финал — 7 тыс. 40 рублей.

Скидки на билеты для детей не предусмотрены. Особые условия для лиц с ограниченными возможностями будут представлены позже на официальном сайте ФИФА.

Всего можно приобрести максимум шесть билетов в одни руки не более чем на десять игр.

Для прохода на стадион потребуется еще и паспорт болельщика (Fan-ID).

Отметим, что ФИФА также будет проводить продажи на местах — в городах, где проводятся матчи турнира, для этого будут открыты специальные центры. Самый последний этап — так называемые горячие билеты.

Соб. инф.