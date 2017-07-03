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Neftegaz Engineering представит Тюмень в Германии

18:40 03 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ТИУ

Почетное второе место заняла команда индустриального университета Neftegaz Engineering на международных соревнованиях Formula Tyumen-2017, которые стали IV неофициальным этапом всемирно известных гоночных соревнований Formula SAE в Тюмени. 

Ребята представили усовершенствованный болид, преимуществом которого стала принципиально новая кинематическая схема подвески. 

"Проект ТИУ сейчас находится в стадии прорыва, с ним команда вышла на международные соревнования, которые этим летом пройдут в Германии, из тысячи команд в него попали всего семьдесят, и мы в это число вошли, - рассказал капитан команды Руслан Нубаев. – Мы стараемся совершенствовать наш болид. В этом году нам стало комфортнее над ним работать, нам выделили инженерную аудиторию и лабораторию, где мы собираем болид. А также у нас есть пиар-отдел, который занимается продвижением проекта. Желание побеждать есть, а значит, все получится". 

А победителями соревнований Formula Tyumen стали екатеринбуржцы, на третьем месте – магнитогорцы. 

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Фото: ТИУ
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"Мы гордимся тем, что наш болид каждый год обретает все меньший вес, - отметил член команды USURT из Екатеринбурга Семен Лыхин. –Одним из вариантов стало изготовление обшивки из карбона - супер легкого и прочного материала, его производство достаточно сложно в техническом плане". Впереди у команды USURT устранение недочетов и итальянская трасса Recardo Paletti Circuit. 

Главный судья соревнований по дисциплине Cost Report, главный судья международного этапа Formula Student Italy Карло Джорджиони поделился своими впечатлениями от Тюмени и, конечно, от студенческих болидов. 

"Я впервые не только в Тюмени, но и в России вообще. Тюменские люди очень дружелюбны и приветливы, наиболее ярким впечатлением была прогулка по набережной Туры, это просто что-то сумасшедшее, - сообщил Карло Джорджиони.- Formula Tyumen-– это прекрасная площадка для студенческих команд попробовать свои силы перед соревнованиями на чемпионате мира. Я считаю, что уровень команд, которые представили свои гоночные автомобили на соревнованиях, достаточно высок, но ребятам есть куда развиваться". 

Одним из партнеров мероприятия стало управление ГИБДД по Тюменской области. Накануне Дня ГАИ, который в России празднуют 3 июля, на площади у Центра дзюдо состоялось показательное шоу с участием патрульных мотоциклов и автомобилей, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали преступников, которые нарушили общественный порядок. К правонарушителям применили физическую силу, а также использовали дымовые шашки, состоялась даже импровизированная перестрелка.

Теги: Formula Tyumen , ТИУ

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