up

4.07.2017 вторник

EUR 67.2016

USD 58.9695

В Тюмени 15..17 С 6 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

16:43 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

К трем годам и семи месяцам исправительной колонии приговорил суд бывшего начальника отдела Тюменского областного военкомата по Заводоуковскому и Упоровскому районам, который брал взятки за освобождение от призыва в армию. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В 2015 году начальник отдела Тюменского областного военкомата по Заводоуковскому и Упоровскому районам, используя служебное положение, оформил гражданину за денежное вознаграждение в сумме 80 тыс. рублей военный билет, куда им для облегчения последующего трудоустройства взяткодателя были внесены ложные сведения о его годности к военной службе.

Другому лицу осужденный помог избежать призыва на военную службу, получив от него за оформление заведомо незаконного военного билета с пометкой "ограниченно годен к военной службе" 40 тыс. рублей.

Тогда же о противоправной деятельности теперь уже бывшего сотрудника областного военкомата стало известно сотрудникам отдела ФСБ России по Тюменскому гарнизону. По результатам проведенных во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области оперативных мероприятий мужчина был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 100 тыс. рублей от призывника, желающего уклониться от службы в Вооруженных силах РФ.

В ходе следственных действий, проведенных Следственным управлением Следственного комитета РФ и военным следственным отделом по Тюменскому гарнизону, причастность осужденного к выявленным преступлениям была полностью доказана.

Решением Заводоуковского районного суда Тюменской области бывший начальник отдела Тюменского областного военкомата признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 т и ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок три года семь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: взятка , суд , ФСБ

Последние новости

17:38 Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины
17:27 Сабантуй ждет жителей региона в Ярково
17:16 Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края
17:05 Упоровский район отметит 85-летний юбилей
16:54 В тюменской школе открыли научную смену по химии
16:43 Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки
16:37 Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля
16:32 Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ
16:21 Ветераны тюменской полиции отправятся в автопробег до Тобольска
16:10 Как заработать полмиллиона рублей за конфетку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Политика

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

Общество

Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины

Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края

Спорт

Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

ФК "Тюмень" проведет открытую тренировку дома

Тюменская скалолазка - чемпионка Европы

Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

Крупное дело по налоговой недостаче прекращено в Тюменской области

Двое детей утонули в Абатском
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+