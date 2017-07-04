Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

К трем годам и семи месяцам исправительной колонии приговорил суд бывшего начальника отдела Тюменского областного военкомата по Заводоуковскому и Упоровскому районам, который брал взятки за освобождение от призыва в армию. Об этом сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В 2015 году начальник отдела Тюменского областного военкомата по Заводоуковскому и Упоровскому районам, используя служебное положение, оформил гражданину за денежное вознаграждение в сумме 80 тыс. рублей военный билет, куда им для облегчения последующего трудоустройства взяткодателя были внесены ложные сведения о его годности к военной службе.

Другому лицу осужденный помог избежать призыва на военную службу, получив от него за оформление заведомо незаконного военного билета с пометкой "ограниченно годен к военной службе" 40 тыс. рублей.

Тогда же о противоправной деятельности теперь уже бывшего сотрудника областного военкомата стало известно сотрудникам отдела ФСБ России по Тюменскому гарнизону. По результатам проведенных во взаимодействии с УМВД России по Тюменской области оперативных мероприятий мужчина был задержан с поличным при получении очередной взятки в размере 100 тыс. рублей от призывника, желающего уклониться от службы в Вооруженных силах РФ.

В ходе следственных действий, проведенных Следственным управлением Следственного комитета РФ и военным следственным отделом по Тюменскому гарнизону, причастность осужденного к выявленным преступлениям была полностью доказана.

Решением Заводоуковского районного суда Тюменской области бывший начальник отдела Тюменского областного военкомата признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 т и ч. 3 ст. 290 УК РФ и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на срок три года семь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.