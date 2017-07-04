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Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

15:59 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Стать олимпийским чемпионом - цель представителя Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", воспитанника тобольской школы Георгия Третьякова.

Напомним, что Георгий Третьяков завоевал золотую медаль на первенстве Европы по дзюдо среди спортсменов до 18 лет в Каунасе (Литва). Представитель Тюменской области Новруз Новрузов занял седьмое место.

Победитель, выступавший в категории до 50 кг, провел четыре встречи с соперниками из Румынии, Голландии и Венгрии. В сложной финальной схватке Георгий Третьяков одержал чистую победу, применив удушающий прием в дополнительное время. По оценке специалистов, общая продолжительность финальных поединков – более девяти минут - претендует на рекорд в возрастной категории.    

"Многие спортсмены знакомы по прошлогодним состязаниям. Мы с тренером пересматривали запись поединков, анализировали их действия, и я уже работал под каждого конкретного соперника", - рассказал Георгий Третьяков.  

Трехчасовые тренировки шесть раз в неделю, которые становятся более напряженными перед соревнованиями, – так тюменец шел к золоту первенства Европы. Упорство и дисциплину тренер Алексей Кочетов считает главными слагаемыми успеха своего подопечного, который в последние два года стал победителем и призером одиннадцати соревнований всероссийского и международного уровней.   

"Георгий занимается дзюдо девять лет. Он сразу обратил на себя внимание: все свободное время пропадал в спортивном зале, почти не пропускал тренировки. Его талант подкрепился настойчивым трудом – и вот результат", - пояснил Алексей Кочетов.        

Заместитель директора по спорту высших достижений Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Денис Вакушин подчеркнул, что победа Георгия Третьякова закономерна, так как в Тюмени создана система подготовки перспективных спортсменов. Ранее воспитанники привозили медали Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.       

"Конкуренция в дзюдо невероятно большая. Результаты будут только при сочетании таланта и трудоспособности спортсмена, наличия центров подготовки и спонсоров. Дети приходят к нам в десять лет, спустя год принимают участие в соревнованиях в Детской лиге дзюдо, где представлены все клубы. Мы присматриваем перспективных спортсменов и начинаем их готовить в составе сборной команды Тюменской области. Недавно в Грузии прошел тренировочный сбор с участием ребят 12-14 лет. Чтобы побеждать на европейских первенствах, нужно много соревноваться с соперниками из других стран", - сообщил Денис Вакушин.

В ЦОП "Тюмень-дзюдо" готовятся к первенству мира, которое пройдет в Чили 9-14 августа, и ожидают от представителей Тюменской области новых побед. Георгий Третьяков едет за золотом, рассматривая предстоящие состязания как подготовку к главным в его спортивной карьере соревнованиям.     

"Я хочу участвовать в Олимпиаде и настраиваюсь на Игры 2024 года. Моя цель: стать олимпийским чемпионом", - подчеркнул спортсмен.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Татьяна Ковалева

Теги: Олимпиада , Георгий Третьяков , детская лига дзюдо , Тюмень-дзюдо , дзюдо

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