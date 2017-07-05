up

5.07.2017 среда

EUR 67.2966

USD 59.2295

В Тюмени 14..16 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Политика

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

12:27 05 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Итоги предварительного голосования, которое проходило с февраля по июнь, подвели представители Тюменской и Свердловской областей, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на Межрегиональном координационном совете партии "Единая Россия" в Тюмени.  Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Кроме того, участники оценили ход избирательной кампании этого года, наметили направления работы межмуниципальных координационных советов, обсудили реализацию партийных проектов, кадровые и другие вопросы.

Руководитель Межрегионального координационного совета, депутат Государственной думы Иван Квитка по поручению секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова вручил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву удостоверение члена Высшего совета партии, а секретарю Тюменского регионального отделения Андрею Артюхову и секретарю Ямало-Ненецкого регионального отделения Алексею Ситникову — удостоверения члена Генерального совета.

Участники заседания отметили положительный опыт проведения предварительного голосования, которое зарекомендовало себя как полезный и эффективный инструмент партийной работы.

"Предварительное голосование позволяет выявить новые лица, "подтягивает" нашу молодежь, это очень интересная площадка. Даже если кто-то не победил и в дальнейшем не участвует в избирательной кампании, мы рассматриваем этих людей как кадровый резерв для муниципальной и государственной службы. Поэтому к этому процессу мы подходим тщательно, и наши ожидания оправдываются", – отметил Владимир Якушев.

При этом для "Единой России" принципиально, чтобы предварительное голосование проходило максимально открыто на всех уровнях, подчеркнул Иван Квитка: "Практика проведения открытой процедуры праймериз показала свою эффективность. Об этом свидетельствуют итоги выборов в 2016 году, когда партия улучшила свои результаты на всех уровнях".

Согласен с эффективностью предварительного голосования и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. "Среди кандидатов, которые выдвигают свои кандидатуры в ходе предварительного голосования "Единой России", довольно много тех, кто является сторонником партии или беспартийным. Это очень хорошая форма работы, которая себя оправдала, и было бы неплохо, если бы ее применяли и другие партии", – предложил спикер регионального парламента.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что в 2017 году в Тюменской области будут проходить выборы депутатов двух дум муниципальных районов – Ишимского и Вагайского, думы Казанского сельского поселения и дополнительные выборы в думы Тобольска и Ялуторовска, думу Уватского муниципального района и думы 32 сельских поселений в 11 муниципальных районах. Предварительное голосование прошло в муниципальных образованиях с 20 февраля и завершилось 17 июня 2017 года. Он отметил, что из 181 участника предварительного голосования – 85 членов партии, 29 сторонников и 67 беспартийных.

Одним из важных предметов обсуждения членов совета стала реализация майских указов президента Владимира Путина. За основополагающие принципы работы их взяли органы исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также муниципалитеты, отметил Владимир Якушев.

"Идет постоянный мониторинг, осуществляемый и региональными структурами, и федеральными министерствами, с которыми мы в постоянном контакте. Что касается Тюменской области — ни одного серьезного замечания ни одного министерства по тем показателям, которые мы имеем сегодня, не было", — подчеркнул глава региона.

 

Теги: Андрей Артюхов , Сергей Корепанов , выборы , праймериз , Госдума , Иван Квитка , Единая Россия , Владимир Якушев , Сергей Неверов , облдума

Последние новости

14:16 Тюменцев научат стоять на гвоздях
14:05 Одиннадцать лет за повторную торговлю героином - приговор жительнице Тюмени
13:54 В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии
13:43 Названы самые популярные мультфильмы этого лета
13:32 Омича задержали в Тобольске с партией наркотиков
13:21 Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии
13:10 "Лето в Тобольском кремле" начнется с "Летучей мыши" Штрауса в Тюмени
13:00 Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени
12:49 Тюменка пойдет под суд за отказ лечить дочь от ВИЧ-инфекции
12:38 Тюменский шахматист побеждает на Корсике
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: проблемы граждан нужно решать ежедневно

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Политика

Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Экономика

Бизнесменов научат манипулировать партнерами во время переговоров

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

Общество

Названы самые популярные мультфильмы этого лета

Открыт набор в клуб помощников Тюменской филармонии

"Лето в Тобольском кремле" начнется с "Летучей мыши" Штрауса в Тюмени

Спорт

Тюменцев научат стоять на гвоздях

В "Ребячьей республике" спартакиаду посвятят Году экологии

Дворовые команды сыграют в мини-футбол на Кубок главы администрации Тюмени

Происшествия

Одиннадцать лет за повторную торговлю героином - приговор жительнице Тюмени

Омича задержали в Тобольске с партией наркотиков

Тюменка пойдет под суд за отказ лечить дочь от ВИЧ-инфекции
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+