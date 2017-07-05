Единороссы четырех регионов обсудили планы и задачи партийной работы

Фото ТРО партии "Единая Россия"

Итоги предварительного голосования, которое проходило с февраля по июнь, подвели представители Тюменской и Свердловской областей, Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа на Межрегиональном координационном совете партии "Единая Россия" в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Кроме того, участники оценили ход избирательной кампании этого года, наметили направления работы межмуниципальных координационных советов, обсудили реализацию партийных проектов, кадровые и другие вопросы.

Руководитель Межрегионального координационного совета, депутат Государственной думы Иван Квитка по поручению секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова вручил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву удостоверение члена Высшего совета партии, а секретарю Тюменского регионального отделения Андрею Артюхову и секретарю Ямало-Ненецкого регионального отделения Алексею Ситникову — удостоверения члена Генерального совета.

Участники заседания отметили положительный опыт проведения предварительного голосования, которое зарекомендовало себя как полезный и эффективный инструмент партийной работы.

"Предварительное голосование позволяет выявить новые лица, "подтягивает" нашу молодежь, это очень интересная площадка. Даже если кто-то не победил и в дальнейшем не участвует в избирательной кампании, мы рассматриваем этих людей как кадровый резерв для муниципальной и государственной службы. Поэтому к этому процессу мы подходим тщательно, и наши ожидания оправдываются", – отметил Владимир Якушев.

При этом для "Единой России" принципиально, чтобы предварительное голосование проходило максимально открыто на всех уровнях, подчеркнул Иван Квитка: "Практика проведения открытой процедуры праймериз показала свою эффективность. Об этом свидетельствуют итоги выборов в 2016 году, когда партия улучшила свои результаты на всех уровнях".

Согласен с эффективностью предварительного голосования и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов. "Среди кандидатов, которые выдвигают свои кандидатуры в ходе предварительного голосования "Единой России", довольно много тех, кто является сторонником партии или беспартийным. Это очень хорошая форма работы, которая себя оправдала, и было бы неплохо, если бы ее применяли и другие партии", – предложил спикер регионального парламента.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что в 2017 году в Тюменской области будут проходить выборы депутатов двух дум муниципальных районов – Ишимского и Вагайского, думы Казанского сельского поселения и дополнительные выборы в думы Тобольска и Ялуторовска, думу Уватского муниципального района и думы 32 сельских поселений в 11 муниципальных районах. Предварительное голосование прошло в муниципальных образованиях с 20 февраля и завершилось 17 июня 2017 года. Он отметил, что из 181 участника предварительного голосования – 85 членов партии, 29 сторонников и 67 беспартийных.

Одним из важных предметов обсуждения членов совета стала реализация майских указов президента Владимира Путина. За основополагающие принципы работы их взяли органы исполнительной и законодательной власти Тюменской области, а также муниципалитеты, отметил Владимир Якушев.

"Идет постоянный мониторинг, осуществляемый и региональными структурами, и федеральными министерствами, с которыми мы в постоянном контакте. Что касается Тюменской области — ни одного серьезного замечания ни одного министерства по тем показателям, которые мы имеем сегодня, не было", — подчеркнул глава региона.