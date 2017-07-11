up

11.07.2017 вторник

EUR 68.7737

USD 60.3014

В Тюмени 20..22 С 4 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей

09:21 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ciadainformacao.com.br

Ученые спрогнозировали, что электромобили уже к 2022 году будут смогут полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Energy, кратко о нем сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания).

В самом пессимистичном сценарии цены на автомобильные аккумуляторы обгонят стоимость бензина не позднее 2034 года. Авторы также прогнозируют, что в 2030 годах станет экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

К подобным выводам ученые пришли, оценив темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах.

Многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. На 2040 год Франции наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине.

Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год, сообщает "Лента.ру".

Соб. инф.

Теги: бензин , электромобили , автомобили , электричество

Последние новости

10:16 Тоболячка зарезала мужа во время ссоры
10:05 Каким должен быть алгоритм действий тюменцев, чтобы их двор благоустроили
09:54 Столичные блогеры оценят новостройки Тюмени
09:43 Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов
09:32 Тюменские социологи выяснили, откуда берутся преступники и гении
09:21 Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей
09:10 Тюменский медицинский университет планирует принять 830 абитуриентов Фото
09:00 Поздравить Тюмень с Днем города можно с помощью футбольных мячей
08:49 Разработку туристического бренда региона обсудят в Тюмени
08:35 В Тобольске пробегут полумарафон
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Тюменские сельские ветеринары получат субсидии на жилье

Владимир Якушев: в Ялуторовске и Заводоуковске отремонтируют больницы

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей

Тюменский "Росток" значительно повышает урожайность и защищает растения

На железной дороге в регионе вырос грузооборот

Общество

Каким должен быть алгоритм действий тюменцев, чтобы их двор благоустроили

Столичные блогеры оценят новостройки Тюмени

Тюменские социологи выяснили, откуда берутся преступники и гении

Спорт

Поздравить Тюмень с Днем города можно с помощью футбольных мячей

В Тобольске пробегут полумарафон

В Тобольске начал работу детский баскетбольный лагерь "Ирбис"

Происшествия

Тоболячка зарезала мужа во время ссоры

При разгрузке оборудования на нефтепроводе в Югре погиб рабочий

Сургутянка проведет восемь лет в колонии за сбыт наркотиков
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+