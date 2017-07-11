Автопроизводители планируют отказаться от бензиновых двигателей

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Ученые спрогнозировали, что электромобили уже к 2022 году будут смогут полноценно конкурировать с машинами на бензиновом двигателе.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Energy, кратко о нем сообщает Имперский колледж Лондона (Великобритания).

В самом пессимистичном сценарии цены на автомобильные аккумуляторы обгонят стоимость бензина не позднее 2034 года. Авторы также прогнозируют, что в 2030 годах станет экономически эффективным получение в домашних условиях электроэнергии от солнечных крыш.

К подобным выводам ученые пришли, оценив темпы снижения стоимости компонентов, применяемых в электрических аккумуляторах и солнечных крышах.

Многие страны и компании планируют отказ от углеводородных двигателей. На 2040 год Франции наметила запрет продаж машин, работающих на керосине и бензине.

Компания Volvo запланировала отказ от производства автомобилей с исключительно углеводородными двигателями на 2019 год, сообщает "Лента.ру".

Соб. инф.