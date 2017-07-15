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Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" поможет развитию туризма

15:59 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Гастрономический фестиваль "Сибирский разносол", который впервые проходит в Тобольске в рамках праздника "Лето в Тобольском кремле", имеет большое значение для развития туризма. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после торжественного гастрономического фестиваля.

"До сих пор в рамках праздника "Лето в Тобольском кремле" проходила только вечерняя культурная программа. Но очень важно, чтобы человек, приехавший в Тобольск, мог насладиться всем историческим наследием древнего города, в том числе и нашей сибирской кухней. Так родилась идея гастрономического фестиваля", - рассказал глава региона.

Владимир Якушев поблагодарил компанию СИБУР, которая выделила грант на проведение праздника сибирской кухни. "Компания СИБУР очень активно помогает нам реализовывать различные социальные проекты не только в Тобольске, но и в других муниципалитетах региона", - отметил он.

Губернатор выразил надежду на то, что фестиваль "Сибирские разносолы" и в дальнейшем будет значимой частью большого праздника "Лето в Тобольском кремле".

"Уже на первый фестиваль пришло очень много людей. В будущем размах будет шире. С точки зрения развития туризма такие мероприятия играют очень большую роль. Традиционные точки притяжения для туристов есть в каждом муниципалитете. Но гости должны иметь возможность интересно провести время, свободное от осмотра достопримечательностей. В том числе хорошо и красиво покушать и активно отдохнуть", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, участвуя в гастрономическом фестивале, глава региона посетил ярмарочные шатры, в которых 11 тюменских производителей сельхозпродукции и продуктов питания представили самую разнообразную продукцию - от яиц и мясных деликатесов до свежих овощей и живой рыбы. Владимир Якушев познакомился с работами мастеров народных промыслов и своими руками раскрасил традиционную русскую деревянную ложку.

В "Поварской школе" Владимир Якушев рассказал видному московскому кулинару, вице-президенту Ассоциации кулинаров "Вкус Мира Рус" Давиду Хачатряну, как готовится настоящая сибирская уха. Рецепт губернаторской ухи был подарен Тобольску.

Евгений Бабенко

Теги: Тобольск , Лето в Тобольском кремле , Владимир Якушев , туризм

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