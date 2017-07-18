up

18.07.2017 вторник

EUR 67.6184

USD 59.0657

В Тюмени 19..21 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

15:43 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

86 домов п. Озерки Заводоуковского городского округа получили возможность подключиться к газу.

Фото ИА "Тюменская линия"

Всего на территории Заводоуковского городского округа 47 населенных пунктов, 18 из которых ждут голубое топливо. В рамках работ по газификации Озерков специалисты проложили более 6 км сетей. Комплексный подход к возведению инфраструктуры позволил сократить стоимость одного метра газопровода в сравнении с другими регионами России до рекордных 1 тыс. 200 рублей.

Фото ИА "Тюменская линия"

В рамках реализации региональной программы газификации, начавшейся с 2014 года и рассчитанной до 2017 года, строительство инженерных сетей по всей Тюменской области идет с опережением графика. Именно поэтому, как отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" первый заместитель главы Заводоуковского городского округа Игорь Денисов, на территории муниципалитета к 18 запланированным объектам добавились еще семь поселений.

Фото ИА "Тюменская линия"

"В июне введены в эксплуатацию газопроводы в Сединкино, Зерновом и Урожайном. Запущен четвертый из семи запланированных дополнительных объектов. Насколько знаю, в высокой степени готовности и очередные населенные пункты. Там на днях заканчиваются строительно-монтажные работы. Всего по программе газификации по городскому округу предусмотрено 18 объектов. Из них 14 — это сельские территории. Четыре объекта в самом городе, один из которых — газификация земельных участков для многодетных семей. Всего там свыше тысячи участков. Больше 600 уже обрели хозяина, и там началась стройка", - пояснил Игорь Денисов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Раньше жители Озерков отапливали дома дровами, газом из баллонов либо надеялись на электричество, питавшее котлы. В среднем, как рассказывает житель села Людмила Григорец, зимой выходило до 7 тыс. рублей в месяц.

Фото ИА "Тюменская линия"

"В поселке мы живем с 1979 года. В прошлом я трудилась в местной школе учителем младших классов. Тогда топили дровами. С возрастом человек стареет, хочет удобств. Поэтому мы поставили электрокотел, но это очень дорого. Мы очень-очень ждали газ! Вокруг уже всем провели, а у нас его еще не было. Мы завидовали. По-доброму, конечно, завидовали, что люди с теплом живут и не очень много тратят денег. Ведь это выходит около двух, двух с половиной тысяч против семи в месяц!", - уточнила она.

Фото ИА "Тюменская линия"

Благодаря программе газификации жители именно Тюменской области не платят за техническое присоединение, которое стоит 60 тыс. рублей. Оба супруга — пенсионеры, поэтому регион дополнительно добавил им еще 25 тыс. рублей. Подобные подарки для жителей удаленных сел и деревень стали возможными благодаря совместной работе правительства региона и компании ООО "Газпром межрегионгаз Север". Государственно-частное партнерство основано на взаимных интересах: газовики прирастают новыми потребителями, а область получает населенные пункты с высоким качеством жизни, при этом увеличивая инвестиционные возможности территорий.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Безусловно, программа будет продолжаться, у нее очень хорошие перспективы, - начал диалог заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. - Наш опыт признан одним из лучших в стране, поэтому мы обсуждаем дальнейшие нормотворческие решения, которые нам необходимы для того, чтобы вот эти подходы еще развивать и укреплять. Мы смотрим, как эффективней потратить средства, чтобы газ получило как можно большее количество потребителей".

Фото ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России приехал в Озерки, чтобы лично убедиться в успехе региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Здесь впервые в России сделали так, чтобы газ до ввода в дом стоил бесплатно. А во всех остальных регионах такого еще пока не достигли, вот сейчас мы будем этот опыт тиражировать и будем внедрять по всей стране", - отметил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

С момента вступления в действие программы газовики построили 172 объекта газораспределения общей протяженностью 765,26 км. По завершении текущей программы газификации жители 123 населенных пунктов юга Тюменской области получат доступ к голубому топливу. Газ поможет сэкономить бюджет около 25 тыс. семей.

Фото ИА "Тюменская линия"

Владислав Соколов

Теги: Анатолий Голомолзин , газификация , Заводоуковский городской округ , Вячеслав Вахрин , Газпром межрегионгаз Север

Последние новости

17:43 Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"
17:32 Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы
17:21 УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги
17:10 Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс
17:00 "Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"
16:49 Создание нейрохирургической операционной на борту самолета может стать реальностью Фото
16:38 Тюменская область вошла в список транзитных регионов, которые привлекают абитуриентов Фото
16:27 Елена Ерёмина: в День города накормим всех желающих Фото
16:16 Воспитанники из Тюмени тренируются в "Спутнике"
16:05 В "Бизнес класс" записались более двух тысяч предпринимателей Западной Сибири
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: школьный огород помогает детям понять, что такое труд

Владимир Якушев: транспортные тарифы имеют большое значение для развития туризма

Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

УФАС: сговорщик с Росгосстрахом обязан вернуть гражданам деньги

В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

Улицу Пшеничную в Комарова привели в порядок по просьбам жителей

Общество

Tele2 покажет новый сезон "Игры престолов"

Тюменские ученые обнаружили в ресторанах неологизмы

Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс

Спорт

"Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"

Воспитанники из Тюмени тренируются в "Спутнике"

"Тюмень" начала домашний сбор

Происшествия

В Тюменском районе погибли водитель и пассажир "Дэу"

Жителя Когалыма обвиняют в убийстве девушки

Автомобилистке из Нижнего Тагила вынесли приговор в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+