В поселок Озерки Заводоуковского округа пришел газ

Фото ИА "Тюменская линия"

86 домов п. Озерки Заводоуковского городского округа получили возможность подключиться к газу.

Фото ИА "Тюменская линия"

Всего на территории Заводоуковского городского округа 47 населенных пунктов, 18 из которых ждут голубое топливо. В рамках работ по газификации Озерков специалисты проложили более 6 км сетей. Комплексный подход к возведению инфраструктуры позволил сократить стоимость одного метра газопровода в сравнении с другими регионами России до рекордных 1 тыс. 200 рублей.

Фото ИА "Тюменская линия"

В рамках реализации региональной программы газификации, начавшейся с 2014 года и рассчитанной до 2017 года, строительство инженерных сетей по всей Тюменской области идет с опережением графика. Именно поэтому, как отметил в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" первый заместитель главы Заводоуковского городского округа Игорь Денисов, на территории муниципалитета к 18 запланированным объектам добавились еще семь поселений.

Фото ИА "Тюменская линия"

"В июне введены в эксплуатацию газопроводы в Сединкино, Зерновом и Урожайном. Запущен четвертый из семи запланированных дополнительных объектов. Насколько знаю, в высокой степени готовности и очередные населенные пункты. Там на днях заканчиваются строительно-монтажные работы. Всего по программе газификации по городскому округу предусмотрено 18 объектов. Из них 14 — это сельские территории. Четыре объекта в самом городе, один из которых — газификация земельных участков для многодетных семей. Всего там свыше тысячи участков. Больше 600 уже обрели хозяина, и там началась стройка", - пояснил Игорь Денисов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Раньше жители Озерков отапливали дома дровами, газом из баллонов либо надеялись на электричество, питавшее котлы. В среднем, как рассказывает житель села Людмила Григорец, зимой выходило до 7 тыс. рублей в месяц.

Фото ИА "Тюменская линия"

"В поселке мы живем с 1979 года. В прошлом я трудилась в местной школе учителем младших классов. Тогда топили дровами. С возрастом человек стареет, хочет удобств. Поэтому мы поставили электрокотел, но это очень дорого. Мы очень-очень ждали газ! Вокруг уже всем провели, а у нас его еще не было. Мы завидовали. По-доброму, конечно, завидовали, что люди с теплом живут и не очень много тратят денег. Ведь это выходит около двух, двух с половиной тысяч против семи в месяц!", - уточнила она.

Фото ИА "Тюменская линия"

Благодаря программе газификации жители именно Тюменской области не платят за техническое присоединение, которое стоит 60 тыс. рублей. Оба супруга — пенсионеры, поэтому регион дополнительно добавил им еще 25 тыс. рублей. Подобные подарки для жителей удаленных сел и деревень стали возможными благодаря совместной работе правительства региона и компании ООО "Газпром межрегионгаз Север". Государственно-частное партнерство основано на взаимных интересах: газовики прирастают новыми потребителями, а область получает населенные пункты с высоким качеством жизни, при этом увеличивая инвестиционные возможности территорий.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Безусловно, программа будет продолжаться, у нее очень хорошие перспективы, - начал диалог заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин. - Наш опыт признан одним из лучших в стране, поэтому мы обсуждаем дальнейшие нормотворческие решения, которые нам необходимы для того, чтобы вот эти подходы еще развивать и укреплять. Мы смотрим, как эффективней потратить средства, чтобы газ получило как можно большее количество потребителей".

Фото ИА "Тюменская линия"

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России приехал в Озерки, чтобы лично убедиться в успехе региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Здесь впервые в России сделали так, чтобы газ до ввода в дом стоил бесплатно. А во всех остальных регионах такого еще пока не достигли, вот сейчас мы будем этот опыт тиражировать и будем внедрять по всей стране", - отметил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

С момента вступления в действие программы газовики построили 172 объекта газораспределения общей протяженностью 765,26 км. По завершении текущей программы газификации жители 123 населенных пунктов юга Тюменской области получат доступ к голубому топливу. Газ поможет сэкономить бюджет около 25 тыс. семей.

Фото ИА "Тюменская линия"

Владислав Соколов