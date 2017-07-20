В Тюмени создадут Школу экологической и сельскохозяйственной биологии – X-Bio

Фото управления стратегических коммуникаций ТюмГУ

Тюменский государственный университет должен принимать самое активное участие в реализации региональных программ по развитию инноваций, укреплять взаимодействие с промышленными предприятиями Тюменской области. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев на заседании Наблюдательного совета ТюмГУ.

Глава региона отметил важность поиска и закрепления за университетом уникальных и востребованных ниш, которые "позволят вузу повысить конкурентоспособность". По его мнению, этим задачам должна отвечать и Школа экологической и сельскохозяйственной биологии – X-Bio, создание которой одобрили члены Наблюдательного совета вуза.

Проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков в своем докладе отметил, что важными предпосылками для выбора этого направления послужило значительное внимание к развитию агропромышленного комплекса в регионе, а также уже сложившиеся в вузе научные коллективы международного уровня, которые во взаимодействии могут создать ядро новой школы.

"Предлагается объединить лаборатории мирового класса ТюмГУ по этой проблематике в научно-исследовательском центре Школы экологической и сельскохозяйственной биологии для обеспечения междисциплинарного взаимодействия в области микрофлюидики, фотоники, физколлоидной химии, химии природных соединений, микробиологии, растениеводства, акарологии, фитопатологии и защиты растений, – пояснил Толстиков. – Тем самым будет создана основа для подготовки высококвалифицированных научных и научно-производственных кадров для агропромышленного комплекса".

Структура X-Bio будет включать в себя пять отделов, в состав которых войдут более 15 различных научных лабораторий, в том числе Ситуационно-аналитический центр агропромышленного комплекса – мощный инструмент для обеспечения объективной информацией об угрозах и рисках в сельском хозяйстве лиц, принимающих решения в АПК.

Стоит пояснить, что сельское хозяйство и лесоведение в международной рейтинговой системе понимается не только как сельское хозяйство в узком смысле. Это очень широкий круг агроэкологических дисциплин, включающий и почвоведение, и энтомологию, и зоологию, и ботанику. В рамках школы планируется разработка интегрированных программ магистратуры и аспирантуры с привлечением к преподаванию и совместным научным исследованиям специалистов из ведущих мировых научных центров. Обучение в новой школе будет дуальным, поскольку ожидается немало обучающихся из-за рубежа. Большое внимание будет уделяться институту постдокторантуры.

До 2020 года планируется обеспечить новое научное подразделение вуза необходимым оборудованием, кадровыми ресурсами, создать специализированную инфраструктуру для проведения современных агробиологических исследований.

"Такая школа важна для изменения лица университета с точки зрения исследовательской работы, – резюмировал Владимир Якушев. – Разумеется, ее создание требует поддержки как региональных властей, так и партнеров. И, одобряя этот проект, мы принимаем на себя обязательства, связанные с реализацией этого проекта".

Среди других вопросов, которые были рассмотрены на заседании Наблюдательного совета, были предложения по повышению эффективности взаимодействия ТюмГУ с индустриальными партнерами. По всем вопросам повестки членами совета были даны положительные заключения.

Ректор вуза Валерий Фальков поблагодарил членов совета за заинтересованное участие. "Научный потенциал Тюменского государственного университета объективно позволяет взять на себя выполнение указанных задач. И нам видится важным именно такой формат работы, когда и региональная власть в лице губернатора, и представители бизнес-сообщества принимают активное участие в решении стратегических вопросов развития вуза", - сказал он.

Напомним, Наблюдательный совет является одним из органов управления ТюмГУ, в его состав входят известные ученые, представители Министерства образования и науки РФ, крупных российских компаний, таких как "Газпром нефть", СИБУР, "Группа ГМС".