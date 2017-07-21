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Тюменская Робинзонада принимает друзей

13:32 21 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Масштабные соревнования туристов с ограниченными возможностями здоровья "Робинзонада" пройдут в 34 км от Тюмени, близ д. Криводаново 24 июля.

На протяжении пяти дней их ждут серьезные испытания: проверить предстоит не только физическую подготовку, но и силу духа.

"Участники нашей Робинзонады на сто процентов готовы к преодолению трудностей в обычной жизни. А их по-прежнему хватает. Ребята становятся более выносливыми и более открытыми к общению. Другими словами, туризм не только оказывается отличным средством физической реабилитации, но и помогает социализироваться, - отметил председатель Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов (ТООО ВОИ) Евгений Кравченко.

Команды из семи человек будут штурмовать различные препятствия на пешеходной и водной дистанциях, вязать мудреные узлы, отрабатывать навыки эвакуации условно пострадавших и так далее.

Впервые соревнования по спортивному и водному туризму пройдут в статусе чемпионата Тюменской области. Кроме этого, высокий уровень будет обеспечен и состязаниям в дисциплине "ловля на поплавочную удочку" при поддержке региональной Федерации рыболовного спорта, сообщает пресс-служба ТООО ВОИ.

Не обойдется без творческого конкурса визиток и информационных листов. Тюменские робинзоны посостязаются в знании трав, ягод и грибов, а также в умении обустроить лучший лагерь. Впрочем, даже без всех этих конкурсов лесная жизнь в течение пяти дней, в отрыве от благ цивилизации для многих является отличной закалкой.

Теги: Робинзонада , ВОИ , соревнования инвалидов

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