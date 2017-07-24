up

24.07.2017 понедельник

EUR 68.6623

USD 58.9325

В Тюмени 15..17 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр

17:38 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Золотую и бронзовую медали в копилку российской сборной принесли тюменцы Юлия Каплина и Станислав Кокорин на X Всемирных играх во Вроцлаве (Польша).

В скалолазном турнире приняли участие 72 спортсмена со всего мира (36 мужчин и 36 женщин). Были разыграны шесть комплектов медалей: по одному у мужчин и женщин в дисциплинах боулдеринг, скорость и трудность. Из семи российских спортсменов, выступивших на Играх, четверо возвращаются домой с наградами.

Золотую медаль в лазании на скорость завоевала чемпионка Европы (2017), обладательница Кубка мира (2016) Юлия Каплина. В финале она не только на 10 сотых секунды опередила француженку Анук Жубер, но и обновила принадлежавший ей мировой рекорд – теперь он составляет 7,32 секунды (+0,06).

В этой же дисциплине третьим финишировал трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин. В заключительном забеге он оказались быстрее поляка Марцина Дженски.

Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Скалолазание дебютировало на Всемирных играх 2005 года в Дуйсбурге. Российские спортсмены завоевали на четырех Всемирных играх 17 медалей (15 – в скорости, по одной – в трудности и боулдеринге).

Только Евгений Вайцеховский, Станислав Кокорин и Юлия Каплина выиграли для сборной России на Всемирных играх по две награды. В активе Каплиной золото-2017 и бронза-2013, у Вайцеховского бронза-2005 и серебро-2009, у Кокорина – серебро-2013 и бронза-2017. На Всемирных играх первые места занимали пять российских скалолазов (все – в скорости), среди которых и Юлия Каплина в 2017 году, напоминает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

Теги: ТИУ , Станислав Кокорин , скалолазание , Юлия Каплина

Последние новости

20:35 В Тюмени открылась Школа программирования Фото
19:50 Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики
19:08 Тюменским вкладчикам банка "Югра" выплатили четверть возмещения
18:21 За аварию с двумя погибшими житель Исетского района пойдет под суд
18:10 Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"
18:00 25 июля - события дня
17:49 Владелица батута, на котором пострадал ребенок, заплатит штраф
17:38 Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр Фото
17:27 Самые благоустроенные дворы назовут в Викулово
17:16 Художников наградили за лучший стрит-арт в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: IT должны стать полноценной отраслью тюменской экономики

Владимир Якушев приветствовал участников и гостей Курултая-2017

Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Политика

Тюменская область работает на опережение по проекту "Городская среда"

В регионе совершенствуется законодательство в сфере инвестиционной деятельности

Координаторы проектов "Единой России" в Тюменской области подвели итоги полугодия

Экономика

Курс евро вырос почти на рубль

В Тюменском районе отремонтировали шестнадцать автодорог

Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюмени вырос в полтора раза

Общество

В Тюмени открылась Школа программирования

Тюменским вкладчикам банка "Югра" выплатили четверть возмещения

25 июля - события дня

Спорт

Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр

Никита Дибрин из Тюмени завоевал европейскую бронзу

Тюменская теннисистка победила в бронзовой встрече

Происшествия

За аварию с двумя погибшими житель Исетского района пойдет под суд

Владелица батута, на котором пострадал ребенок, заплатит штраф

В Омутинском мужчина ездил по поддельным правам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+