Тюменские скалолазы стали призерами Всемирных игр

Золотую и бронзовую медали в копилку российской сборной принесли тюменцы Юлия Каплина и Станислав Кокорин на X Всемирных играх во Вроцлаве (Польша).

В скалолазном турнире приняли участие 72 спортсмена со всего мира (36 мужчин и 36 женщин). Были разыграны шесть комплектов медалей: по одному у мужчин и женщин в дисциплинах боулдеринг, скорость и трудность. Из семи российских спортсменов, выступивших на Играх, четверо возвращаются домой с наградами.

Золотую медаль в лазании на скорость завоевала чемпионка Европы (2017), обладательница Кубка мира (2016) Юлия Каплина. В финале она не только на 10 сотых секунды опередила француженку Анук Жубер, но и обновила принадлежавший ей мировой рекорд – теперь он составляет 7,32 секунды (+0,06).

В этой же дисциплине третьим финишировал трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин. В заключительном забеге он оказались быстрее поляка Марцина Дженски.

Всемирные игры — международные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр. Проводятся с 1981 года с периодичностью один раз в 4 года, с 2001 года проходят под патронатом Международного олимпийского комитета (МОК). Скалолазание дебютировало на Всемирных играх 2005 года в Дуйсбурге. Российские спортсмены завоевали на четырех Всемирных играх 17 медалей (15 – в скорости, по одной – в трудности и боулдеринге).

Только Евгений Вайцеховский, Станислав Кокорин и Юлия Каплина выиграли для сборной России на Всемирных играх по две награды. В активе Каплиной золото-2017 и бронза-2013, у Вайцеховского бронза-2005 и серебро-2009, у Кокорина – серебро-2013 и бронза-2017. На Всемирных играх первые места занимали пять российских скалолазов (все – в скорости), среди которых и Юлия Каплина в 2017 году, напоминает пресс-служба Тюменского индустриального университета.