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"ЗапСибНефтехим" закупил трансформаторы российского предприятия

18:05 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Монтаж первого трансформатора российского предприятия "Силовые машины - Тошиба стартовал на стройплощадке "ЗапСибНефтехима". Высоковольтные трансформаторы".

На предприятии, как сообщает пресс-служба Тобольской площадки СИБУРа, изготовлено четыре высоковольтных автотрансформатора для строящегося комплекса. Каждый из четырех трехфазных автотрансформаторов напряжением 500 кВ и мощностью 250 МВА будет смонтирован на территории Центральной распределительной подстанции, которая в будущем будет осуществлять электроснабжение действующих производств. Монтаж первого трансформатора уже начался, остальные три доставят в Тобольск до конца августа 2017 года.

До сентября 2017 года отечественные предприятия из Краснокамска, Томска, Москвы и Тюмени поставят на стройплощадку "ЗапСибНефтехима" электрооборудование, фундаментные блоки, опоры освещения, кабельно-проводниковую продукцию.

В июне "ЗапСибНефтехим" заключил 85 контрактов с 25 отечественными предприятиями на поставку стройматериалов и оборудования для эстакад технологических трубопроводов, товарно-сырьевых парков, объектов логистической платформы и установки по производству полиэтилена.

Екатеринбургские фирмы ООО "ТК Афина", ЗАО "ВАГАНТ промышленная группа" и ООО "Серебряный бор" осуществляют поставку деталей трубопроводов для внутрицеховой эстакады технологических трубопроводов парка гексена, товарно-сырьевого парка хранения ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов) и насосной станции пожаротушения. Договоры на поставку деталей для трубопроводов также заключены с воронежским заводом ЗАО "Лискимонтажконструкция", омским предприятием ООО "Сибметалл-Омск ПКФ", челябинским заводом ПАО "ЧТПЗ".

Предприятия ООО "Промстрой групп" из Екатеринбурга и ООО "ХК Башбетон" из Уфы обеспечат стройплощадку железобетонными плитами для внутриплощадочных сетей водоснабжения парка бутена.

Комплекты запорно-регулирующей арматуры для парка ШФЛУ, парка гексена, насосной станции технической воды, логистической платформы поставят ООО "Арматэк" (г. Санкт-Петербург), ООО "Победа-30" (г. Санкт-Петербург), ООО "Сателит завод" (г. Благовещенск), ООО "ТД Энергомашкомплект" (г. Саратов).

Поставку строительных материалов и оборудования, а также услуги по их транспортировке и монтажу на общую сумму свыше 220 млрд. рублей оказывают специалисты из 35 регионов России. В проекте участвуют более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования.

Теги: импортозамещение , СИБУР , инвестиционный проект , ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка

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