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"Вольво", "Мерседес" и КамАЗ столкнулись на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

11:47 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Шесть аварий произошло на дорогах Тюменской области 25 июля. Пострадали 10 человек, в их числе один ребенок.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, в Тюмени на ул. Щербакова, 137 столкнулись "Волга", "Киа" и "Тойота". По предварительным данным водитель "Волги", совершая поворот налево, не пропустил автомобиль "Киа", двигавшийся во встречном направлении. После удара "Волгу" отбросило на "Тойоту". В аварии ушиб грудной клетки получила 53-летняя водитель автомобиля "Киа".

На 186-м км автодороги Курган - Тюмень столкнулись "Тойота" и "Ниссан". Предварительно аварию спровоцировал водитель "Тойоты", нарушивший правила перестроения. Ушибы получила 23-летняя водитель "Ниссана".

На 516-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись "Вольво", "Мерседес" и КамАЗ. По имеющейся информации, водитель автомобиля "Вольво", совершая обгон, не убедился в безопасности маневра. 34-летний водитель "Вольво" получил перелом ребер и травму головы и ушибы. У 31-летнего пассажира "Вольво" ушиб головного мозга. 57-летня пассажирка "Вольво" получила травму грудной клетки. 14-летний пассажир автомобиля "Вольво" получил травму руки и таза. У 50-летнего водителя "Мерседеса"  врачи подозревают перелом костей таза.

На 183-м км автодороги Шадринск - Ялуторовск съехал в кювет и опрокинулся "Ниссан". Травму головы и руки получила 52-летняя водитель "Ниссана". По предварительной информации женщина не справилась с управлением автомобилем из-за слишком высокой скорости.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП

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