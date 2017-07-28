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За один рейд спецслужб тюменские должники выплатили более полумиллиона рублей на месте

17:30 28 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ГИБДД Тюменской области

209 должников по различным категориям исполнительных производств выявили судебные приставы УФССП России по Тюменской области совместно с сотрудниками региональных управлений ГИБДД и УФНС во время рейда с использованием системы фото- видеофиксации "КРИС-П".

В совокупности эти граждане задолжали 24 млн 655 тыс. 538 рублей. Это при том, что всего сотрудники ведомств проверили 265 автомобилей.

Учитывая большое количество постановлений налоговых органов, находящихся на исполнении в УФССП России по Тюменской области, впервые мероприятие проходило совместно с сотрудниками городской ИФНС №. Так, был обнаружен неплательщик, в отношении которого ведется исполнительное производство по факту наличия задолженности по налогам, штрафам и сборам в пользу ИФНС в размере 152 тыс. 690 рублей. Должник рассчитался наличными, оплатив всю сумму долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

Во время рейда было наложено 43 ареста на транспортные средства, 26 из которых были изъяты и направлены на спецстоянку. При помощи мобильных терминалов оплаты, а также по квитанционным книжкам, должники оплатили задолженности на сумму 662 тыс. 645 руб.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области призывает граждан и организации своевременно проверять и оплачивать задолженности на сайте УФССП России по Тюменской области при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств".

Теги: налоговая служба , ГИБДД Тюменской области , задолженность , УФССП России по Тюменской области

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