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В Тюмени девушка ушла из дома и не вернулась

13:10 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД России по Тюменской области

Несовершеннолетнюю уроженку с. Б. Сорокино разыскивают в Тюменской области.

Как сообщает УМВД России по Тюменской области, Татьяна Петрова 2.12.2000 года рождения ушла в неизвестном направлении от дома 46 на ул. 25 Октября Тюмени 29 июля.

На вид 18-20 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы каштанового цвета крашеные, глаза голубые. Была одета в синюю мужскую рубашку с коротким рукавом, шорты короткие черного цвета с цветастым рисунком "Пальмы" салатового цвета, босоножки сиреневого цвета, носки сиреневого цвета. На правой руке не сгибается безымянный палец. При себе имела спортивную мужскую сумку черного цвета с полосами оранжевого цвета. Девушка склонна к бродяжничеству.

Информацию можно сообщить в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793 832, 793 932, 793 727, дежурная часть 793 023 или 02.

Теги: несовершеннолетние , розыск , УМВД России по Тюменской области

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