Тюменская область поддержит крупные специнвестпроекты

admtyumen.ru

Тюменская область подписала соглашения с Министерством промышленности и Министерством связи и массовых коммуникаций России. Итогом станет реализация крупных специнвестпроектов на территории региона.

Об этом рассказал губернатор Владимир Якушев в программе "Час с губернатором".

"Один из них - проект по устранению цифрового неравенства. Я считаю его очень важным. Под него попадают 204 населенных пункта в Тюменской области с численностью жителей от 250 до 500 человек, где появится высокоскоростной Интернет. Это своего рода инвестиционный проект, направленный на развитие региона", - пояснил Владимир Якушев.

Еще один спецпроект реализует АО "Транснефть Сибирь". Компания планирует построить завод, где будут ремонтировать оборудование, задействованное на магистралях транспортировки углеводородного сырья. Общий объем инвестиций – около 3 млрд рублей. "Компания серьезная, и я уверен, что этот проект она реализует", - подчеркнул Владимир Якушев.

Отдельно он отметил еще одно соглашение, подписанное со Сбербанком и компанией Google - о запуске программы для предпринимателей "Бизнес класс". Участвовать в ней будут как состоявшиеся, так и начинающие предприниматели региона.

"Это интересный образовательный проект, по которому обе компании будут двигаться. Тюменская область только поддерживает его и предоставляет необходимую инфраструктуру", - заключил Владимир Якушев.

Евгения Шевцова