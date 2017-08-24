Интернет-агрегаторы пойдут на поправку

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Минэкономразвития России опубликовало отрицательное заключение ОРВ на проект поправок к проекту федерального закона №126869-7 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (приобретающих товары и услуги через Интернет).

На портале раскрытия информации выложен проект поправок к закону об агрегаторах, являющийся по сути, третьей редакцией законопроекта. Опубликованная и направленная для прохождения оценки регулирующего воздействия редакция отображает не все результаты согласительных совещаний. Сохраняются два существенных пробела, которые могут привести к необоснованным требованиям и ограничениям у добросовестных участников рынка.

Положениями поправок предусмотрено, что агрегатор несет ответственность за достоверность информации как о товаре, так и о продавце. Кроме того, в соответствии с одним из положений проекта поправок, агрегатор всегда несет ответственность за убытки, причиненные потребителю недостоверной информацией. Проектируемое положение не учитывает ситуацию, когда потребитель, воспользовавшись справочными данными или рекламной, представленной на сайте агрегатора, перешел на страницу продавца и самостоятельно заключил с ним договор купли-продажи.

"Полагаем необходимым уточнить в документе, что агрегатор может нести ответственность за убытки только в случаях, когда договор с потребителем был заключен непосредственно на сайте агрегатора. А в отношении предоставления информации о продавце важно понимать, что агрегатор не обладает необходимыми функциями для мониторинга достоверности предоставляемых сведений о компаниях", - подчеркнул директор департамента ОРВ Минэкономразвития России Вадим Живулин. Кроме того, по его словам, важна периодичность обновления: одно дело однократно получить сведения о продавце, совсем другое – отслеживать изменения (переезд, реорганизация и пр.) по всем партнерам, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.