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В Тюменской области растет количество первоклашек

10:52 25 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
phototyumen.ru

Все школы и детские сады готовы к новому учебному году, сообщил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на заседании президиума регионального правительства. 

В 2017 году в Тюменской области велось строительство пяти школ и одного детского сада. В 34 школах области и 16 детских садах проведен капремонт, в 192 школах и 103 детских садах выполнен текущий ремонт.

Откроются две новые школы - в тюменском микрорайоне Восточный-2 и в с. Тукуз Вагайского района. После масштабной реконструкции также примет учеников школа-детский сад №5 в Ишиме. После паводка отремонтировали и школу №2 в Ишиме, она примет более 400 учеников. На торжественном открытии планирует побывать губернатор Владимир Якушев.

Первого сентября за парты сядут 23 тыс. 552 первоклассника, то есть на полторы тысячи больше, чем в 2016 году. Всего на учебу в Тюменской области выйдут 186 тыс. школьников.

Теги: ремонт школы , школы , строительство
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