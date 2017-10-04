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Андрей Ходосевич провел встречу с сумкинскими единороссами

20:10 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Единая Россия

Председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич встретился в Сумкино с местными активистами "Единой России" и сторонниками партии. В работе участвовали руководитель депутатской фракции единороссов в думе Тобольска Светлана Журавлёва и депутат по избирательному округу № 25 Андрей Болдырев.

Андрей Ходосевич выразил признательность сумкинским партийцам за поддержку избирательной кампании кандидата от "Единой России" на дополнительных выборах депутата в представительный орган власти города и проведение агитационной работы среди населения. Он вручил участникам встречи благодарственные письма за подписью секретаря Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрея Артюхова и памятные подарки.

Андрей Ходосевич особо подчеркнул: "Надо понимать, что мы с вами пришли 10 сентября не только за победой, но и за тем, чтобы улучшить жизнь в Сумкино. Мы теперь должны доказать делами, что выбор избирателей был правильным".

Светлана Журавлёва отметила, что все обращения избирателей, поступившие в адрес нового депутата Андрея Болдырева, будут оформлены в наказы либо получат исполнение в ходе реализации городских программ. "Депутатская фракция "Единой России" не останется в стороне от ваших проблем и забот, - обратилась Журавлева к участникам встречи. -  Все те обещания, которые давала партия, будут выполнены на сто процентов".

По словам Светланы Журавлёвой, уже до конца текущего года при поддержке областных депутатов будет выполнен ремонт беседок в детском саду, о чем ранее просили сотрудники этого учреждения. Напомним, в конце августа Андрей Артюхов принял участие в работе педсовета в Сумкино. Он сообщил, что планируется отремонтировать садичные веранды - у них заменят пол и кровлю. Деньги на эти цели будут выделены из депутатского фонда. Также помощь по линии тюменских парламентариев получат другие учреждения социальной сферы посёлка.

В завершении встречи перед земляками выступил депутат Андрей Болдырев, тепло поблагодаривший их за всестороннюю поддержку на дополнительных выборах. Среди первостепенных задач в своей депутатской работе на избирательном округе он назвал оказание содействия в завершении капитальных ремонтов двух поселковых многоэтажек и в установке остановочных комплексов. Также, по сообщению народного избранника, в Сумкино продолжатся мероприятия по благоустройству территории, сносу ветхого аварийного жилья, ремонту дорог.

"Я буду всегда открыт для ваших предложений и инициатив", - заверил Андрей Болдырев.       

Теги: Андрей Артюхов , Единая Россия , Сумкино , избирательная кампания

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