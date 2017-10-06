Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче Чемпионата Европы-2019. Фото: ФК "Тюмень"

В отборочном матче чемпионата Европы-2019 в составе российской сборной могут сыграть тюменские футболисты. На стадионе "Октябрь" в Москве, 6 октября, состоится игра молодежной сборной России против команды Австрии.

В Москву отправились игроки ФК "Тюмень": защитник Павел Шакуро и голкипер Игорь Обухов

Полный состав команды российской сборной приводит газета "Тюменская область сегодня": Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень"). Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень"). Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Рифат Жемалетдинов ("Рубин" Казань), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород). Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - цска Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).