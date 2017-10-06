up

6.10.2017 пятница

EUR 67.7787

USD 57.5811

В Тюмени 0..2 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

16:08 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче Чемпионата Европы-2019. Фото: ФК "Тюмень"

В отборочном матче чемпионата Европы-2019 в составе российской сборной могут сыграть тюменские футболисты.  На стадионе "Октябрь" в Москве, 6 октября, состоится игра молодежной сборной России против команды Австрии.

В Москву отправились игроки ФК "Тюмень": защитник Павел Шакуро и голкипер Игорь Обухов 

Полный состав команды российской сборной приводит газета "Тюменская область сегодня": Вратари: Игорь Лещук ("Динамо" Москва), Антон Митрюшкин ("Сьон" Швейцария), Игорь Обухов ("Тюмень"). Защитники: Александр Довбня ("Этникос" Кипр), Никита Калугин ("Динамо" Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак-2" Москва), Лео Гогличидзе, Евгений Назаров (оба - "Краснодар-2"), Никита Чернов ("Урал" Екатеринбург), Павел Шакуро ("Тюмень"). Полузащитники: Зелимхан Бакаев ("Спартак" Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - "Уфа"), Аяз Гулиев ("Анжи" Махачкала), Рифат Жемалетдинов ("Рубин" Казань), Илья Жигулев ("Краснодар"), Александр Зуев ("Ростов" Ростов-на-Дону), Олег Ланин ("Крылья Советов" Самара), Даниил Фомин ("Олимпиец" Нижний Новгород). Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - цска Москва), Георгий Мелкадзе ("Тосно" Ленинградская область).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

17:14 Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона
17:03 Ишимские полеводы продолжают уборочную
16:52 Театры Тюмени и Серова стали пионерами межрегиональной гастрольной программы Фото
16:41 В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров ограничат движение
16:30 Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры
16:19 Первый в регионе класс мехатроники открыт в Тобольске
16:08 Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019
16:00 Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе
15:49 Желающие прокатиться по окрестностям Тобольска смогут провезти велосипед в поезде бесплатно
15:38 Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Российской экономике нужен свой Госплан, считает Владимир Якушев

Владимир Якушев призвал российских промышленников учиться торговать

Владимир Якушев: российской промышленности необходимы квалифицированные кадры

Политика

Депутаты обсудили исполнение программы газификации региона

Тюменская область поэтапно перейдет на расчет налога на имущество по кадастровой стоимости

Проект "Единой России" "Местный дом культуры" востребован в регионах

Экономика

Ишимские полеводы продолжают уборочную

На Ишимском мясокомбинате оценили работу нового термоформера

В Голышмановском районе завершается уборка картофеля

Общество

Театры Тюмени и Серова стали пионерами межрегиональной гастрольной программы

В Тюмени на улице Бакинских Комиссаров ограничат движение

Первый в регионе класс мехатроники открыт в Тобольске

Спорт

Переходящий Кубок "Золотой осени" достался спортсменам из Югры

Футболисты из Тюмени сыграют в отборочном матче чемпионата Европы-2019

Тюменские скалолазы поборются за Кубок мира в Китае

Происшествия

Браконьер убил четырех косуль в Абатском районе

Под суд отправилась тюменка, оставившая инвалидов без зарплаты

Житель Уватского района забил знакомого до смерти кочергой
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+