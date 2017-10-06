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На Ишимском мясокомбинате оценили работу нового термоформера

15:27 06 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

До 30 тонн мясной продукции в сутки упаковывают на Ишимском мясокомбинате на новом термоформере. За сентябрь эта цифра составила 170 тонн.

Как сообщил заместитель директора по производству Сергей Плохих, оборудование проектировали и создавали в Германии, специально под мощности и потребности завода, там же были заказаны динамические весы-этикетировщик, которые работают в тандеме с термоформером. "И если раньше цветную этикетку и термочек наклеивали вручную, то сейчас этот процесс автоматизирован", - пояснил он. 

Напомним, что термоформер (машина по упаковке охлажденного мяса и мяса для запекания) на Ишимском мясокомбинате установили весной 2017 года. 

На новом оборудование посменно работают операторы Оксана Филипюк и Алексей Тюменцев. Всего на линии трудятся пять человек.

Оксана Филипюк рассказала, что сначала было сложно. Мастер, который проводил монтажные и пусконаладочные работы, все показал, но какое-то время понадобилось, чтобы набить руку.

Оборудование современное, отвечает всем техническим требованиям и требованиям безопасности, что немаловажно. Оператор отметила, что даже если случайно рука попадает в потенциально опасное место, срабатывают датчики и агрегат отключается.

Термоформер не только повысил производительность, но и "одел" продукцию агрохолдинга "Юбилейный" в красивую, современную и удобную упаковку.

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Инна Кондрашкина

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Теги: агрохолдинг Юбилейный , инновации , Ишимский мясокомбинат , мясопереработка

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